Cientistas do RJ não aprovam realização de festas de fim de ano

Especialistas que formam o Comitê Científico do Estado são contrários à realização das festas de fim de ano, diante da chegada da variante Ômicron no Brasil – o Rio de Janeiro tem um caso suspeito.

A Secretaria Estadual de Sáude, deve se reunir novamente com o comitê, na próxima semana, para definir uma orientação aos municípios. O secretário Alexandre Chieppe, diz que o momento é de cautela e confirma que as decisões sobre a realização do réveillon serão postergadas para os próximos dias.

“O mundo está diante da circulação de uma nova variante do coronavirus, a Ômicron, e já há alguns poucos casos identificados no Brasil. A gente não sabe ainda a característica dessa nova variante, risco de evolução para casos graves, risco de transmissão e, principamente, se ela consegue escapar da vacinação. Tudo indica que não”, afirma Chieppe.

“Por isso, agora o momento é de cautela. Qualquer tomada de decisão em relação ao réveillon depende da caracterização do comportamento dessa nova variante. É importante que a gente tenha cautela e avalie o cenario epidemiológico dia a dia, caracterizando melhor o comportamento dessa nova variante. Por enquanto, as decisões relativas ao réveillon serão postergadas para que a gente possa melhor avaliar o comportamento dessa nova variante”, diz o secretário.