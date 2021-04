Cientistas descobrem genes que conseguem lutar contra a COVID-19

Uma descoberta que traz esperança e alento para o planeta foi anunciada no início desta semana. Cientistas do instituto de pesquisa Sanford Burnham Prebys Medical Discovery, da Califórnia, anunciaram uma descoberta interessante sobre a COVID-19. Eles identificaram um conjunto de genes humanos que conseguem lutar contra a infecção do SARS-CoV-2, o novo coronavírus.

Essa descoberta é de grande importânciam pois cientistas de todo o mundo poderão estudar, com mais precisão, quais são os fatores que provocam o agravamento da doença, além de descobrir opções de tratamento e cura, salvando mais vidas.

De acordo com os pesquisadores, esses genes estão relacionados às proteínas interferon, que lutam contra o coronavírus.

Sumit K. Chanda, PhD, professor e líder do estudo, conta que sua equipe conseguiu observar melhor a resposta celular ao SARS-CoV-2 e como o vírus explora células humanas que são invadidas. “Mas ainda estamos procurando pelo ‘calcanhar de Aquiles’ para que possamos desenvolver antivirais otimizados”, diz o especialista.

Os cientistas estudaram os genes estimulados pelo interferon (ISG) que controlam a replicação viral na COVID-19, descobrindo 65 deles.

“Alguns inibiram a habilidade do vírus de entrar nas células, outros suprimiram a fabricação do RNA, e um agrupamento de genes inibiu a montagem do vírus”, conta o cientista. Chanda diz ainda que alguns desses genes também apresentaram controle de vírus não relacionados à COVID-19, como o da gripe sazonal, o vírus do Nilo Ocidental e o HIV, que provoca a AIDS.

Ainda de acordo com a pesquisa, a equipe descobriu oito ISGs que inibem a replicação do SARS-CoV-1 e 2 no compartimento subcelular responsável pela “embrulho” da proteína, o que pode significar uma facilidade de exploração para a limpeza da infecção viral.

Para a PhD Laura Martin-Sancho, uma das principais autoras do estudo, a descoberta é, de fato, importante, mas ainda será preciso investigar mais a biologia do vírus e a variação genética que está relacionada à gravidade da COVID-19.