Cientista comenta sobre celebridades na política

A presença de famosos no cenário político gera reflexões e discussões, desde a intenção na entrada dessa “carreira”: seria o uso da fama para uso próprio ou o bem comum. O que leva milhões de eleitores elegerem e reelegerem artistas, jogadores de futebol e comediantes? Especialista político comenta essa tendência, como por exemplo Marcelo Pires Vieira, popularmente conhecido como Belo, que será candidato a deputado federal pelo Partido Liberal (PL) e o deputado federal Tiririca (PR-SP), por exemplo.

Márcio Malta, professor do curso de relações internacionais do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense (UFF), contou que a inserção de celebridades na política é comum tanto é que existe legislação para isso. “Legislação impedindo apresentadores, por exemplo de televisão e rádio, a concorrerem. Eles podem concorrer, mas têm que se afastar antes dos programas. É um pouco preocupante, afinal de contas, eles podem se valer de uma relação com seus fãs e com seu público e aproveitar a exposição na mídia para atingir objetivos que não seriam, a princípio, o aprimoramento da democracia e bem estar coletivo”, contou.

O especialista político ainda explicou que muitas vezes estamos vendo influencers concorrendo. “Sem objetivos políticos e muitas as vezes para conseguir mais recursos, nomear assessores e se valer do prestígio desses cargos parlamentares. Como cientista político, isso causa uma preocupação com esse tipo de uso da vida pública. O exercício do parlamentar para fiscalizar o poder executivo e para providenciar, na medida do possível, uma melhor vida para os cidadãos e não apenas uma auto promoção”, salientou.