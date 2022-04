Cientista apresenta carro movido a uísque

Martin Tangney, cientista de biocombustíveis, apresentou um processo de fermentação para transformar os subprodutos do uísque em bioquímicos ,que podem substituir parte da gasolina e do diesel usados ​​nos carros, e também podem ser usados ​​para fabricar outros produtos à base de petróleo.

Ele disse a CNN que já existem veículos movidos a uísque circulando pela Escócia. A Destilaria Glenfiddich usa biogás feito no local a partir dos subprodutos de seu próprio uísque para alimentar alguns de seus caminhões, reduzindo as emissões de carbono dos caminhões em 90%.

Os resíduos de uísque podem ser usados ​​para criar mais do que biocombustíveis. Os solventes de sua fermentação podem ser usados ​​como alternativa ao óleo em plásticos, cosméticos, farmacêuticos, vestuário e eletrônicos, diz Tangney.

A Celtic Renewables levantou mais de £ 40 milhões (US$ 52 milhões), com o apoio de investidores privados, subsídios do governo e financiamento coletivo, além do apoio da Napier University, que continua sendo acionista.

A empresa construiu a primeira biorrefinaria da Escócia no ano passado, com capacidade para converter 50.000 toneladas de subprodutos de uísque em bioquímicos. Tangney diz que a planta estará totalmente operacional ainda este ano, uma vez que os testes estejam completos.

44 garrafas por segundo

Cerca de 44 garrafas de uísque escocês são produzidas no mundo por segundo, tornando o destilado o mais comercializado internacionalmente e gerando receitas de exportação de £ 4,5 bilhões (US$ 5,9 bilhões) no ano passado.

Mas, para cada litro de uísque há uma quantidade enorme de resíduos: cerca de 2,5 quilos de subprodutos sólidos conhecidos como draff (resíduo de fermentação), oito litros de líquido conhecido como pot ale e 10 litros de borras gastas, um resíduo aquoso.

Isso equivale a 684.000 toneladas métricas de draff e mais de 2,3 bilhões de litros de pot ale todos os anos, de acordo com a Zero Waste Scotland. Alguns são usados ​​para alimentação animal, e alguns vão para aterros ou são despejados em rios e oceanos.

Os biocombustíveis não são novos. No final de 1800, Rudolph Diesel experimentou o óleo de amendoim como combustível original para seu motor homônimo e, na década de 1930, Henry Ford viu o etanol à base de plantas como o “combustível do futuro”.

Mas as colheitas eram caras, e o petróleo oferecia uma alternativa barata.