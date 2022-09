Cidades terão esquema especial para a celebração do bicentenário da Independência

Em Niterói, instituições de Ensino e GM vão participar de desfile cívico. No Rio, 1,8 mil policiais farão a segurança

A Prefeitura Municipal de Niterói organizou um esquema especial com ações de diversas secretarias para celebrar o bicentenário da Independência do Brasil, comemorado hoje, 7 de setembro. O ponto alto da festa é o tradicional desfile cívico militar na Avenida Amaral Peixoto, que receberá um palco em frente à Câmara Municipal e ficará interditada das 6h até às 13h.

A Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal de Educação informam que, até ontem, 15 instituições, entre escolas municipais, estaduais, da rede particular e instituições que atuam no município, estão confirmadas no desfile cívico-escolar.

A Guarda Municipal (GM) de Niterói também participará do desfile cívico. Cerca de 50 agentes, entre integrantes da Coordenadoria de Ações Táticas, da Coordenadoria de Trânsito, da Coordenadoria de Meio Ambiente, da Patrulha Escolar e das Inspetorias Regionais, cruzarão a Avenida Amaral Peixoto a pé.

Também haverá o desfile de motos e viaturas das Coordenadorias Especializadas e do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp,) Móvel, um micro-ônibus, que é base itinerante de monitoramento de imagens, através de câmeras.

Crianças e adolescentes, filhos de guardas municipais, também participarão do desfile. Eles estarão uniformizados, como a guarda mirim. A Tropa Mirim de Guardiões de Niterói é um projeto social fruto da parceria entre a Guarda Civil Municipal e a Associação de Graduados da Guarda.

A Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), programou interdições de vias e proibição de estacionamento. Um efetivo especial com 22 operadores de trânsito estará posicionado nos pontos estratégicos a fim de garantir a fluidez no trânsito durante o desfile.

As pistas que seguem em direção a Icaraí das Avenidas Jansen de Melo e Marquês do Paraná ficarão interditadas ao trânsito das 06h às 13h. Também serão interditadas no mesmo horário as ruas Evaristo da Veiga, Senador Nabuco, Marquês de Olinda, no trecho compreendido entre a Rua Eusébio de Queirós e a Rua Cel. Gomes Machado e a Rua Cel. Gomes Machado, entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Av. Marquês do Paraná.

As vagas de estacionamento das ruas Barão do Amazonas e Visconde de Itaboraí, no trecho entre as ruas Mal. Deodoro e a Cel. Gomes Machado, da Rua São Pedro, entre a Rua Visconde de Itaboraí e a Rua Barão do Amazonas, da Dr. Celestino, nas vagas ao lado do antigo Fórum e da Av. Visconde Do Rio Branco, nas vagas ao lado da Concha Acústica, serão destinadas exclusivamente ao estacionamento dos veículos de transporte dos militares que participarão do desfile.

O trânsito de veículos oriundos da zona sul em direção ao Centro será desviado para o Ponto Cem Réis por meio das ruas São Lourenço e Benjamin Constant até a Avenida Feliciano Sodré. Os veículos que vêm de Icaraí e outros bairros com passagem pelo Ingá e Centro que desejam seguir até a Alameda poderão acessar a Av. Feliciano Sodré, a partir da Av. Rio Branco. O trânsito dos veículos da Rua Marechal Deodoro será desviado para a Rua Saldanha Marinho.

Os ônibus que se dirigem à zona sul pela Av. Marquês do Paraná serão desviados para a Av. Feliciano Sodré e para a Rua Marquês de Caxias, respectivamente, para que os mesmos acessem a Av. Visconde do Rio Branco e retornem no Terminal para assim acessarem a Rua da Conceição. Ainda, os ônibus que trafegam na Rua Mal. Deodoro passaram a trafegar na Av. Feliciano Sodré.

No início da tarde de ontem (6), o prefeito Eduardo Paes divulgou em coletiva as alterações do trânsito que terá início neste feriado do dia 7, e segue até domingo quando encerra o Rock in Rio.

“Serão três eventos de grande impacto: Ato Político, Motociata (ainda não oficializada), Evento Oficial da Independência e Jogo entre Flamengo e Velez Sarsfield, no Maracanã. O que peço a população é que não use veículos particulares, priorizem o transporte público” enfatizou Paes.

O intuito é minimizar o impacto, pois haverá reflexos nas vias da Zona Norte e Sul da cidade. A motociata não foi oficializada, mas o prefeito diz que há informações que ela ocorrerá a partir das 13h, saindo do Aterro do Flamengo em direção à Copacabana onde haverá uma manifestação política com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato a reeleição.

“As manifestações políticas têm peculiaridades. Vivemos em um país democrático e teremos agentes de trânsito realizando as orientações necessárias para tais eventos”, afirmou Paes.

O ato oficial organizado pela prefeitura do Rio junto ao Comando Militar do Leste, será em frente à Av. Rainha Elizabeth, em Copacabana, das 15 às 16h, com a presença de autoridades.

Quanto a estacionamento, será proibido na Atlântica esquina com Figueiredo Magalhães até o Forte de Copacabana e não haverá pista reversível. No total 230 agentes da CET-Rio estarão nos eventos, assim como 27 veículos Operacionais, 35 motocicletas, 17 reboques e 23 painéis informativos.

Serão mobilizados cerca de 1800 policiais como informou a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro. O reforço de efetivo será empregado para acompanhar os eventos alusivos ao bicentenário da Independência do Brasil.