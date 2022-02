Cidades se unem em prol das vítimas das chuvas de Petrópolis

Sobe o número de mortos pela tragédia causada pela chuva em petrópolis, na Região Serrana. Já são 44 pessoas que morreram, 21 socorridas com vida e dezenas continuam desaparecidas. Os bombeiros seguem nos trabalhos de busca por desaparecidos enquanto as pessoas tentam recomeçar. Quem quiser ajudar as vítimas dessa tragédia podem doar alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza, fraldas e água; em pontos de coleta em Niterói, São Gonçalo e Maricá.

A Cruz Vermelha filial Niterói estará viajando para a cidade de Petrópolis na quinta-feira (17) com material de doação para Petrópolis. As doações podem ser feitas no Complexo Esportivo do Caio Martins, em Icaraí.

Mais pontos de doações:

Sede do 12º Batalhão de Polícia Militar de Niterói (BPM), na Av. Jansen de Melo, s/n, no Centro de Niterói.

Todas as lojas das Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo.

Câmara dos Vereadores de Niterói, no Centro da cidade.

Em São Gonçalo são dois pontos que estão recebendo os donativos: Prefeitura de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro, e na sede da Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Dr. Porciúncula, 295, em Venda da Cruz. Eles vão funcionar das 9h às 16h.

Sede da 6ª Cia de Polícia Militar de Maricá, na Av. Ver. Francisco Sabino da Costa.

Foto: Reuters/Ricardo Moraes