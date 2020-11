Algumas das principais cidades do estado do Rio de Janeiro, como São Gonçalo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Maricá e Nova Iguaçu ainda não começaram a apuração, mais de duas horas após o fim da votação.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), este ano os votos das urnas do estado primeiro vão para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para depois virem para o sistema do TRE do Rio de Janeiro.