Cidades do RJ prometem fiscalizar eventos clandestinos

O Carnaval no estado do Rio do Janeiro é considerado um dos maiores e mais esperados eventos do mundo. Turistas não só brasileiros, mas de vários países aproveitam para curtir os dias de folia nas cidades cariocas, mas por mais um ano várias cidades cancelaram os blocos de ruas, devido ao aumento de casos de covid-19 causados pela variante ômicron.

Dentre as cidades que cancelaram o carnaval estão o Rio, Saquarema, Niterói e Maricá. Agora o papel das gestões municipais é evitar as aglomerações e planejam formas para combater as festas clandestinas ao longo dos dias de carnaval.

No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) monitora, por meio do setor de inteligência, eventos irregulares para que não haja transtornos na cidade e a Guarda Municipal (GM-Rio) atua na desmobilização desses eventos. Os órgãos destacam ainda que contam com a conscientização e a colaboração da população para evitar participar de eventos do tipo.

O mais conhecido é o esperado desfile da Sapucaí adiado para o mês de abril. O desfile acontece desde 1932, sendo oficializado em 1935, sendo talvez, o maior símbolo do Carnaval brasileiro no exterior.

Já a Prefeitura de Saquarema acionou as equipes da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública que atuarão na fiscalização e cumprimento dos decretos em vigor. Caso seja constatado algum ato que contrarie o disposto na legislação em vigor, serão aplicadas as sanções previstas nos decretos 2239 e 2241.

No último carnaval, Saquarema recebeu milhares de foliões e turistas que festejaram durante os cinco dias. A programação contou com shows, trios elétricos e blocos em vários pontos da cidade. Festas tradicionais como Baile Carnavalesco do Idoso, além de shows em palcos montados em Jaconé, Sampaio Corrêa, Vilatur, Bacaxá e Saquarema

Niterói também está com as festividades canceladas e os bailes fechados também estão proibidos no município. Já os desfiles das escolas de samba da cidade, que geralmente acontecem na Rua da Conceição, no Centro, foram adiados para o mês de abril, e vão acontecer noCaminho Niemeyer.



De acordo com o secretário de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, Niterói garante o combate aos blocos clandestinos com fiscalizações, e caso haja o descumprimento e aglomeração a a ação pode ser denunciada pelo número 153.

Em Maricá, a Guarda Municipal vai atuar com cerca de 50 agentes por dia nas ruas para promover o ordenamento urbano e coibir aglomerações e possíveis concentrações de blocos carnavalescos. As ações serão integradas com a Polícia Militar que conta com cerca de 80 policiais militares, que ficarão responsáveis por manter a ordem e a segurança nas áreas públicas da cidade, além de coibir a pesca irregular em Jacaroá, Boqueirão e Ponta Negra.

Blocos Clandestinos

No último domingo (20), pela manhã guardas municipais atuaram na desmobilização de um bloco no Centro do Rio, na Praça da Cruz Vermelha. Alguns integrantes de deslocaram para a rua da Carioca, ocupando um terreno, mas a GM-Rio foi atrás e dispersou do grupo.



Na manhã de sábado (19), a SEOP tomou conhecimento da ocorrência de outro evento clandestino também na região do Centro do Rio e destacou uma equipe da Guarda Municipal para o local. Cerca de 100 pessoas estavam no evento, que foi desmobilizado pelos agentes por volta das 11h com diálogo e sem registro de incidentes.

Casos de Covid-19

O Mapa de Risco da Covid-19, divulgada nesta última sexta-feira (18), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra que o estado do Rio de Janeiro permanece em bandeira amarela, de baixo risco para Covid-19.

A análise faz a comparação da sexta semana epidemiológica (SE) deste ano, a SE 06 (06 a 12 de fevereiro), com a quarta, a SE 04 (23 a 29 de janeiro). O mapa desta semana apresenta uma melhora nas regiões do Médio Paraíba, Serrana e Norte, que saíram da bandeira laranja (risco moderado) para bandeira amarela (baixo risco). As regiões Metropolitana I, Metropolitana II, Baixada Litorânea e Baía da Ilha Grande permaneceram com bandeira amarela (baixo risco). A região Centro Sul permanece com a bandeira laranja (risco moderado). Apenas a Noroeste se mantém em bandeira vermelha (risco alto).