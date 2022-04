Cidades comemoram ‘Dia do Trabalhador’ neste domingo

Trabalhadores podem celebrar o seu dia, após dois anos de muita tensão e readaptação. Neste domingo (1), é comemorado o Dia do Trabalhador, no qual todos as profissões são lembradas.

Pensando nisso, algumas cidades como Niterói, Maricá, Itaboraí, Saquarema e entre outras, prepararam uma festa para celebrar, valorizar e reconhecer o esforço dos seus trabalhadores.

Na prática é a primeira celebração após dois anos de reclusão por causa da pandemia. Quando a Covid 19 surgiu, muitas empresas precisaram se reinventar para manter-se de pé, e, com isso, os funcionários também se adaptaram.

Por isso, A TRIBUNA separou um ‘programão’ de comemorações para esse dia tão especial a todos. Confira a programação de cada cidade:

Niterói

Os niteroienses vão poder comemorar essa data, na ‘Festa do Trabalhador de Santa Bárbara’. Um evento da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Cultura, e Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).

A festa terá shows do Grupo Fundo de Quintal, Marabô e Mulheres no Samba de Niterói. Será na Praça de Esportes João Saldanha, em Santa Bárbara, a partir das 17h.

Entrada franca, livre para todas as idades.

Itaboraí

Já em comemoração aos 189 anos de Itaboraí e ao dia do trabalhador, a prefeitura da cidade está preparando uma programação especial para este domingo.

Domingão com apresentações musicais com artistas locais, apresentações de dança, aulão de Tik Tok, Sarau literário, Feira ECOSOL, DJ da cidade nos intervalos, futmesa, mini basquete, recreação infantil, pula pula, futebol de sabão, tobogãs e muito mais!

Todo esse programão acontece na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro da Cidade, de 10 às 18h.

Maricá

Já para os maricaenses, serão dois dias de festas. Isso mesmo! A festa começa no sábado (30), das 9h às 19h, com diversas atividades para crianças, com brinquedos como pula-pula e piscina de bolas; das 16h às 18h, será o momento da Caravana da Cultura, com música de Ronaldo Valentim e Márcio, show de mímica com Os Sombras, e apresentação do Teatro das Oprimidas.

Das 20h em diante, artistas e bandas locais sobem ao palco no projeto Maricá Musical, da Secretaria de Cultura: Leandro Brunno e Banda (20h), Luiz Barreto Trio (21h), Black Mother (22h), Banda RJ -106 (23h).

No domingo (1), Dia do Trabalhador, a praça será ocupada por uma ação conjunta de várias secretarias. A programação terá início às 9h e vai até o meio-dia, com serviços das secretarias de Esporte (kickboxing, futmesa, altinha, zumba); Saúde (testes rápidos para detecção de HIV, sífilis, hepatite B e C, orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis (IST), distribuição de preservativos e vacinação infantil contra Covid-19); e Trabalho (emissão de carteiras de trabalho, cadastro em banco de empregos, solicitação do seguro-desemprego, corte de cabelo, design de sobrancelhas).

Os dois dias de festas vão acontecer na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

Saquarema

Em Saquarema, os moradores do município ou de cidades vizinhas, vão poder aproveitar o Country Fest, uma festa com shows de rodeios e cantores, que acontece neste final de semana, no Parque de Exposições Marcos Santiago.

Além de comemorar o aniversário da cidade que se aproxima, também poderá ser celebrado o dia do trabalhador. No sábado os saquaremenses, vão poder curtir o show de rodeio e dançar ao som do show do cantor sertanejo Felipe Araújo.

Já no domingo, o dia que encerra o festival na cidade, a população vai poder aproveitar o show da banda de forró eletrônico Barões da Pisadinha, além do rodeio.

Porque Dia do Trabalho

Tudo começou em 1º de maio de 1886, quando centenas de trabalhadores foram às ruas de Chicago, nos Estados Unidos, para reivindicar a redução da jornada de trabalho – de 13 horas para oito horas -. Essa manifestação ficou conhecida como Revolta de Haymarket.

Porém, essa luta só foi reconhecida em 1890 pela Europa, quando decidiram que no primeiro dia do mês de maio, seria comemorado o ‘Dia do Trabalhador’. No entanto, a data só passou a ser comemorada em 1925.

Já no Brasil, a data só passou a ser reconhecida em 26 de setembro de 1924, através do decreto nº 4.859, assinado pelo então presidente Artur Bernardes. A criação da CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) foi instituída através do Decreto-Lei nº 5.452, em 1º de Maio de 1943, na gestão de Getúlio Vargas.

Durante o governo Vargas realizavam-se grandes manifestações que incluíam música, desfiles e normalmente o anúncio de alguma nova lei trabalhista. Até hoje, alguns governos seguem a tradição e comunicam o aumento do salário mínimo nesta data.