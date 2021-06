Cidade tem queda de quase 50% dos nascimentos no primeiro semestre de 2021

Dados da Arpen-RJ mostram uma redução no período comparado com a mesma época do ano passado

Em época de pandemia, muitas famílias, cientes das dificuldades financeiras provocadas pelo atual momento, estão preferindo adiar alguns planos. Entre eles, o sonho de ter filhos. E a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, mostra que a população do local anda cautelosa quando o assunto é paternidade.

De acordo com dados da Associação de Registro de Pessoas Naturais do Rio de Janeiro (Arpen-RJ), o número de nascimento em Saquarema apresentou uma redução de metade dos nascimentos no primeiro semestre de 2021 comparado com o mesmo período do ano passado.

De janeiro a junho de 2020, a cidade teve 1017 nascimentos. Já no mesmo período deste ano, o total foi de 569, uma queda de 45,06% durante o período. É importante ressaltar que os dados relativos a junho de 2021 são parciais pelo fato da estatística se referir até o dia 25 do mês.Mesmo assim, percebe-se que a redução é expressiva.

Morador da cidade, Vinícius Viana é um dos habitantes que não pensam em ter filhos. Com 35 anos de idade e pai do menino Miguel, de 10 anos, ele admite que já não tinha essa vontade antes da pandemia. E a chegada da Covid o fez desistir por completo de qualquer pensamento que porventura ainda poderia existir.

“Eu já tenho muita coisa pra pagar pelo fato de não trabalhar com carteira assinada. Vivo pegando uns serviços extras para conciliar com o trabalho que faço, pois sou motorista de aplicativo. Tenho que pagar aluguel, a escolinha de futebol do Miguelzinho e vez ou outra preciso de um suporte financeiros dos meus pais. E desde a chegada da pandemia, está muito difícil rodar e ganhar um bom dinheiro. Tem muita corrida com preço baixo. Já é complicado criar um, que dirá outro filho. Então essa possibilidade nem passa pela minha cabeça”, admite Viana.

E mesmo com os saquamerenses repensando a paternidade, a prefeitura do município por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma palestra com tema voltado ao “Planejamento Familiar”. A ação aconteceu no Centro Municipal de Reabilitação Professora Dilma Coutinho da Silva, no Gravatá.

Durante o encontro, a equipe do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA) conversou com interessados sobre métodos contraceptivos disponíveis à população. Os participantes que fizeram opções por laqueadura e vasectomia foram cadastrados e estão aguardando a convocação para realização da cirurgia nos próximos meses.

A prefeitura informa que quem tiver interesse em se informar a respeito deve entrar em contato com o PAISMCA pelo telefone (22) 99780-3326. O número é exclusivo para ligações e não recebe mensagens WhatsApp.