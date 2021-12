Cidade Ilustrada produz terceiro painel em Alcântara

O ano de 2021 marcou o início de uma nova era para o Alcântara. O mais movimentado bairro de São Gonçalo começou a testemunhar, no mês de agosto, os trabalhos dos artistas gonçalenses do projeto Cidade Ilustrada, sob a curadoria de Marcelo Eco. Painéis em grafite contam a história da cidade nos muros e paredões do viaduto. Todo o processo está sendo realizado com recursos de compensação ambiental. Após a conclusão dos trabalhos no Alcântara, o viaduto do Colubandê será o próximo contemplado.

Com novas cores a cada dia, o viaduto do bairro eterniza o surgimento da cidade e as características da região. O primeiro painel a ganhar forma foi o Gênesis, localizado na Rua Doutor Alfredo Backer, no sentido Colubandê da via.

Fotos: Prefeitura de São Gonçalo / Renan Otto

A obra de arte a céu aberto remonta à história da região que hoje conhecemos como a cidade de São Gonçalo, antes de ser fundada, exaltando os Tamoios – povos originários da região -, vegetação e animais nativos. O painel, que “rouba” a atenção de quem passa pelo local, tem como um dos objetivos resgatar o senso de representação.

A segunda pintura, batizada de Centralidades, que está pelos últimos detalhes, remonta à origem do bairro do Alcântara, com o porto, estação de trem, o desenvolvimento da cidade, indústria, cana de açúcar, bonde elétrico e tudo que remete ao crescimento econômico.

Já o terceiro painel, que já recebe as cores dos artistas da cidade, será uma continuação do painel Gênesis, que conta um pouco a história da região antes mesmo de receber o nome de São Gonçalo. Ainda segundo o curador, serão ressaltados a fauna gonçalense e os povos originários indígenas.

Fotos: Prefeitura de São Gonçalo / Renan Otto

A quarta e última parte do viaduto do Alcântara irá representar a guerra entre os Tupinambás e os Tamoios. Após esta fase, o viaduto do Colubandê será o próximo a receber o projeto Cidade Ilustrada. No local, será abordada toda a parte histórica da escravidão, aproveitando o contexto da Fazenda Colubandê, e de fundação da cidade.

O trabalho tem sido acompanhado diariamente pelo secretário de Turismo e Cultura, Lucas Muniz, que participou de todo o projeto. Segundo ele, as intervenções serão importantes tanto para a população quanto para a valorização do turismo no município. O subsecretário de Meio Ambiente, Gláucio Brandão, também contribuiu como historiador do projeto.

“O ano de 2021 foi de muitas conquistas para a arte urbana em SG.

O balanço que faço de 2021 sobre o Projeto Cidade Ilustrada é que conseguimos entregar em 4 meses mais de 600m² de área com arte. Abordamos temas relevantes históricos da nossa cidade, elevando o orgulho do povo gonçalense. Queremos criar uma linha do tempo histórica, onde os professores poderão levar seus alunos para aprender sobre a história do nosso município olhando os painéis que estamos realizando, assim como acontecem nos museus das grandes cidades pelo mundo, como o Louvre em Paris. Englobamos arte e educação no dia a dia das pessoas e para as próximas gerações. É um trabalho feito por muitas mãos. Fora a equipe Cidade Ilustrada, as ações são diretas com o Meio Ambiente, Segurança, Comunicação, Obras, Cultura e Gabinete do prefeito”, ressaltou o curador Marcelo Eco.

As frentes de trabalho recebem as tintas dos grafiteiros Aila Ailita , Amanda Cabocla, Dyego Xamp, Eduardo Tex, Gustavo Gut, Italo Ogai, Marcelo Alio, Rafael Raf, Siri do Muro e Thiago Tr3p. A curadoria é de Marcelo Eco e a produção fica a cargo de de Jose Luiz Mancha.

Projeto – O projeto foi idealizado pelo próprio prefeito, Capitão Nelson, que recebeu um grupo de grafiteiros da cidade em fevereiro para desenvolver uma iniciativa que proporcionasse um ambiente agradável, além de conscientizar a população sobre a necessidade de conservar o local, melhorando o aspecto da cidade. A ideia é colorir as estruturas contando um pouco da história de cada bairro, com a arte que tem suas origens no município. Os primeiros viadutos contemplados para receber as artes serão do Alcântara, Colubandê, Santa Luzia e Maria Paula.