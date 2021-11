‘Cidade Ilustrada’ inicia trabalhos no paredão em Alcântara

O projeto ‘Cidade Ilustrada’ está mudando a cura do bairro Alcântara, em São Gonçalo. Após a entrega do primeiro painel no viaduto do Alcântara, o segundo paredão está sendo finalizado e o projeto já marcou os desenhos do terceiro ato que a equipe, comandada por Marcelo Eco, fará na frente do Prédio do Relógio. Todo o processo está sendo realizado com recursos de compensação ambiental.

Fotos: Divulgação Prefeitura de São Gonçalo

Segundo Marcelo Eco, o terceiro painel será uma continuação do painel Gênesis, que conta um pouco a história da região antes mesmo de receber o nome de São Gonçalo. Ainda segundo o curador, serão ressaltados a fauna gonçalense e os povos originários indígenas.

A segunda pintura, que segue em franca evolução, remonta à essência do bairro do Alcântara, com o porto, estação de trem, o desenvolvimento da cidade, indústria, cana de açúcar, bonde elétrico e tudo que remete ao crescimento econômico. O subsecretário de Meio Ambiente, Gláucio Brandão, também contribuiu como historiador do projeto.



“Essas pinturas dão mais vida ao bairro, estou achando muito legal, ainda mais pelo fato de contar a história da nossa cidade”, disse a vendedora Pamella Dantas, de 27 anos, moradora do Coelho e que há três anos trabalha no bairro.

As duas frentes de trabalho, Gênesis 2 e Centralidades, recebem as tintas dos grafiteiros: Aila Ailita , Amanda Cabocla, Dyego Xamp, Eduardo Tex, Gustavo Gut, Italo Ogai, Marcelo Alio, Rafael Raf, Siri do Muro e Thiago Tr3p. Com a curadoria de Marcelo Eco e a produção de Jose Luiz Mancha.