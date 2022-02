Cidade do Samba terá Carnaval

ESCOLAS DE SAMBA VÃO DESFILAR NA GAMBOA

Foto: André Freitas

A Cidade do Samba vai receber uma prévia dos Desfiles da Escolas de Samba, que foram adiados para abril. Apesar da prefeitura da cidade ter postergado os desfiles que ocorrem na Marquês de Sapucaí, e os blocos de rua, o evento que acontede neste sábado (26), e no domingo (27), receberá a presença de 12 agremiações do Grupo Especial do Rio de Janeiro, em uma grande celebração ao samba. Em contraste, a apoteose do samba receberá apenas uma iluminação cenográfica durante o feriado.

A sensação de ouvir as batidas e sinfonias das baterias das Escolas de Samba, com cavaquinho, surdos, tantãs, cuícas e tamborins, e a emoção de festejar as principais agremiações do Rio não farão falta neste final de semana de Carnaval. A maior festa do mundo terá uma versão compacta na Cidade do Samba, onde fica os barracões das Escolas de Samba que desfilam no grupo especial e de acesso. O evento organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba (LIESA), terá a apresentação do comentarista Milton Cunha, e começa na noite deste sábado. Ingressos e camarotes já estão esgotados para assistir um mini desfile, e ouvir os sambas-enredo serem entoados por 150 componentes das 12 Escolas que vão desfilar valendo o título do Carnaval carioca no feriado de Tiradentes, dia 21 de abril.

Além disso, antes da entrada dos protagonistas do Rio Carnaval 2022, os blocos Cacique de Ramos (26/02) e Cordão do Bola Preta (27/02) realizarão a abertura do grande evento. Logo depois, as escolas se apresentam no Palco Principal, com a presença de integrantes da bateria, intérpretes oficiais, passistas, componentes da Velha Guarda e da ala das Baianas, além dos casais de mestre-sala e porta-bandeira, seguindo para a pista na sequência.

Foto: Passista com o Estandarte do Cacique de Ramos – André Freitas.

Confira a abertura do evento com a apresentação do Cacique de Ramos:

Vídeo: André Freitas

Confira a programação dos mini-desfiles:

Sábado, 26/2:

Abertura: Cacique de Ramos;

– Imperatriz Leopoldinense;

– São Clemente;

– Unidos de Vila Isabel;

– Portela;

– Acadêmicos do Salgueiros;

– Beija Flor de Nilópolis;



Domingo, 27/2:

Abertura: Cordão da Bola Preta

– Paraíso de Tuiuti;

– Unidos da Tijuca;

– Estação Primeira de Mangueira;

– Mocidade Independente de Padre Miguel;

– Acadêmicos do Grande Rio;

– Unidos do Viradouro;

“Entendemos que o papel da LIESA vai além de promover os desfiles. É também preservar e promover toda uma ancestralidade e fomentar a maior manifestação cultural do Brasil — o carnaval. Estamos ansiosos para o evento e temos certeza de que será um momento único de celebração ao samba“, afirma Hélio Motta, vice-presidente da Liga.

Marcando presença no evento desta noite, o diretor de Carnaval da Viradouro, Alex Fab, destacou que apesar das proibições realizadas pelo município, celebrações durante o feriado continuam ocorrendo. Portanto, o movimento cultural do Carnaval das Escolas de Samba também não poderia ficar parado. E para o dirigente da atual campeã dos Desfiles, é esta celebração que promove a reunião dos foliões, amantes do Carnaval, carnavalescos e turistas que mantém a maior festa do mundo mais viva do que nunca.

“Nesta data, os desfiles estariam ocorrendo no Grupo de Acesso. Mas eu percebo que hoje, estamos revendo aqui o público do Carnaval, assim como turistas. Pessoas tanto de fora da bolha, quanto de dentro dessa bolha cultural. A gente entende, também, que algo tinha que ser decidido pelas esferas públicas, por causa do cenário que a gente tinha alguns meses atrás. Volto a falar que a condição do Carnaval é diferente do que show, jogos de futebol. Na ocaisão, essa decisao foi acertada, e a gente tem que apoiar. Curtir esta noite, que vai ser memorável, que vai abrir espaço para que se repita nos próximos anos”, disse Alex Fab.

A visão é compartilhada por Duda Falcão, também Diretor da agremiação niteiroense. O dirigente, reforça o coro para que mais eventos como esse aconteçam nos próximos anos, como uma forma de preliminares dos Desfiles do Grupo Especial. Além do mais, Falcão complementou ressaltando o enredo da Viradouro para este ano. A Escola tem como tema “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, que conta sobre como foi o Carnaval de 1919, pós gripe espanhola, pandemia do século passado.

“Toda vez que chega perto do desfile, aumenta o sentimento de dizer: Carnaval, eu te amo!.Será um sentimento único, de libertação. Mais do que nunca, vamos poder dizer que o Carnaval é a celebração da vida. Porque quem estive rlá, vai poder celebrar o fato de estar vivo, estar comemorando. E quem sabe, pode ter a perspectiva de viver melhor, e dar mais valor a essa cultura”, finalizou.

Foto: Dudu Falcão e Alex Fab, diretores de Carnaval da Viradouro – André Freitas

Além da celebração da vida promovida pela Unidos da Viradouro, a São Clemente, escola da Zona Sul do Rio de Janeiro, irá homenagear o ator Paulo Gustavo na avenida do samba. O comediante, nascido em Niterói, morreu por decorrência da Covid-19, aos 42 anos, em maio de 2021.

Segurança sanitária

Principal motivo da principal festa do feriado no Brasil ter sido adiada para o mês de abril, a LIESA garantiu o compromisso com a saúde do público que vai frequentar o evento, seguindo as determinações da Prefeitura do Rio. Por isso, será exigido o comprovante da vacinação contra a Covid-19 na entrada da Cidade do Samba. Além disso, não será permitida a entrada de alimentos e bebidas no local, que terá foodtrucks espalhados na Praça de Eventos, responsáveis pela venda no local.

Outros objetos como garrafas de qualquer gênero, tamanho ou material, exceto garrafas plásticas para consumo de água, desde que estejam sem tampa; Embalagens rígidas e com tampa; Capacetes; Armas de fogo e armas brancas de qualquer tipo (facas, canivetes e etc); Objetos pontiagudos; Objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças e cortadores de unha); Cadeiras e banquinhos; Guarda-chuvas; Fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie; Objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente); Bebidas (em qualquer recipiente); Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não; Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem; Bastão de selfie (extensor para tirar autorretrato);

A Cidade do Samba fica localziada na Via Binário do Porto.