Cidade do Rio divulga lista de possíveis casos de vacinação com doses vencidas

A cidade do Rio de Janeiro disponibilizou uma listagem de pacientes que podem ter ter sido vacinados com doses vencidas de imunizante da AstraZeneca contra a Covid-19. Ao todo, são 756 casos investigados, que teriam acontecido entre os dias 15 de abril e 29 de junho, o que representa 0,018% de 4.190.072 doses aplicadas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, os casos suspeitos de vacinação fora da validade podem ser consultados com data da aplicação da vacina, data de nascimento e primeiros dígitos do CPF das pessoas vacinadas. A listagem está disponibilizada no próprio site da Prefeitura da cidade, que pode ser acessado neste link.

Quem estiver na relação pode aguardar o contato da equipe de saúde ou, se preferir, procurar a unidade em que se vacinou na segunda-feira (5), a partir das 11h, para verificar se houve um erro no registro, que será feito o ajuste. Em caso de constatação de que recebeu de fato dose vencida, será realizada a revacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu todos os lotes de vacinas do Ministério da Saúde dentro do prazo de validade e os distribuiu imediatamente para as unidades de saúde. Está sendo verificado se, de fato, houve alguma aplicação de doses após o vencimento. Caso isso tenha acontecido, a unidade entrará em contato com os usuários para realizar a revacinação.

Recordando

Segundo reportagem divulgada, na sexta-feira (2), pelo jornal Folha de São Paulo, cerca de 26 mil doses da AstraZeneca foram aplicadas fora da validade em 1.532 municípios do país. O jornal A Tribuna procurou a Secretaria de Estado de Saúde (SES), que informou, em nota, “que todos os lotes da vacina Oxford/Astrazeneca enviados aos 92 municípios do estado estavam dentro do prazo de validade”.