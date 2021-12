Cidade do Rio cancela festa de Réveillon

Não haverá a tradicional festa de ano novo na ciade do Rio de Janeiro, em Copacabana, na passagem de 2021 para 2022. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) na manhã deste sábado (4). Ele citou que as comitês científicos apresentaram opiniões divergentes sobre a realização e, sendo assim, optou-se pela medida mais restritiva.

“Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio”, disse Paes.

O prefeito afirmou estar triste com a decisão, mas ponderou que não haveria como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoriades sanitárias. Ele ainda alfinetou o governador Cláudio Castro (PL) ao afirmar que a orientação dada pelo Estado, para que se cancelasse a festa, contradizia o que ambos haviam conversado anteriormente.

“Tomo a decisão com tristeza mas não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias. Infelizmente não temos como organizar uma festa dessa dimensão, em que temos muitos gastos e logística envolvidos, sem o mínimo de tempo para preparação. Se é esse o comando do Estado(não era isso o que vinha me dizendo o governador), vamos acatar”, completou.