Cidade de Petrópolis continua em recuperação, comerciantes estão otimistas

Prestes a completar quinze dias do temporal que assolou a cidade serrana de Petrópolis, no próximo dia 1, a prefeitura junto com várias instituições estão acelerando as ações de resgate, atendimento à população e desobstrução de áreas afetadas. No sábado (26) a Defesa Civil deu andamento a mais de 1400 análises territoriais e de edificações. Neste domingo (27), os trabalhos continuam sendo desenvolvidos por todos os órgãos municipais e dos demais, do Governo Estadual e Federal que dão suporte nas ações de recuperação da cidade.

Foto: Prefeitura de Petrópolis

Até o momento, a equipe Técnica e Científica da Polícia Civil mantém os 223 óbitos, sendo 132 mulheres, 91 homens e 42 menores. Os peritos ainda atuam na análise de DNA de despojos recuperados pelas áreas afetadas. Em último levantamento, da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), da Polícia Civil, o município tem 20 desaparecidos.

Foto: Prefeitura de Petrópolis

O Governo Municipal coordena ainda ações de limpeza e desobstrução de vias, organização do tráfego, logística de donativos e segue no acompanhamento do trabalho de buscas por vítimas feitas pelo Corpo de Bombeiros. Todas as ações desenvolvidas pela cidade recebem o apoio do Gabinete Integrado de Gestão de Desastres que trabalha em conjunto com todos os setores do governo municipal. “Estamos com nossas equipes empenhadas no suporte às áreas afetadas e atuando para que a nossa cidade volte à normalidade do funcionamento”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

Foto: Prefeitura de Petrópolis

COMÉRCIO

Addison Meneses, presidente do Sindicato das Indústrias de Confecções de Petrópolis, acredita que a retomada do comércio na cidade, referência em, venda de roupas, não vai demorar. “Acho que não vai demorar muito para a nossa engrenagem voltar a funcionar. Para o inverno agora, a gente já vai estar trabalhando de novo. É uma temporada importantíssima. Acho que daqui a dois, três meses, as pessoas já estão com as lojas em condições de receber (clientes). O primeiro impacto é realmente muito ruim, mas as pessoas vão se reinventar”, disse Addison.