Cidade começa a se preparar para o Natal

Alguns pontos importantes da cidade de Niterói já começaram a receber os enfeites natalinos. Desde o final de semana funcionários da Prefeitura de Niterói já iniciaram o trabalho de decoração.

Na Praça do Rádio Amador, em Charitas, que tradicionalmente recebe a gigante árvore de Natal já começaram as intervenções. Em um dos principais parques da cidade, o Campo de São Bento, em Icaraí, também já começou o trabalho. Muitas árvores já estão com os tradicionais “pisca-pisca” e ao longo dessa semana a Avenida Roberto Silveira também será a primeira a receber os enfeites natalinos.

Em Charitas, de acordo com informações de trabalhadores no local, o trailer e as grades de proteção chegaram na praça no último sábado (30). Ainda segundo os responsáveis, o restante do material chegará durante essa semana e a montagem da árvore está prevista para começar na próxima segunda-feira (8).





No Campo de São Bento equipes da prefeitura estão desde segunda-feira (1º) enfeitando as árvores. Nesse ano não será instalado o corredor de luzes, nem os objetos iluminados como a caixa de presente e a bola de Natal. Somente serão instaladas luzes nas árvores. Outros pontos da cidade também serão preparados para as festas de final de ano, como os hortos do Barreto e Fonseca; além das principais avenidas da cidade como as avenidas Jansen de Melo, Marquês do Paraná e Quintino Bocaiúva.

PRÊMIO PARA CASAS, LOJAS E PRÉDIOS

A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) publicou o Edital do Concurso de Decorações Natalinas da Cidade. Os interessados em participar deverão acessar o site www.visit.niteroi.com.br onde estão as regras para inscrição, que já começaram. Poderão participar residências e estabelecimentos comerciais da cidade de Niterói. Uma comissão julgadora fará as visitas em todas as fachadas decoradas inscritas no concurso, nas datas de 29/11 e 10/12. O resultado será divulgado no dia 13 de dezembro.

O 5º Concurso de Decoração Natalina premiará as melhores fachadas de casas, lojas comerciais e prédios residenciais. Pela primeira vez, os vencedores receberão um troféu que será criado especialmente para o concurso. Os objetos serão criados pela artista plástica e escultora, Jo Grassini. Além do troféu, os vencedores também receberão um certificado atestando a conquista. Os quesitos a serem julgados são: “Análise do espírito natalino”, “Criatividade e Originalidade”, “Impacto Visual” e “Iluminação da Decoração do Imóvel”.

Raquel Morais