Cidadão pode denunciar vândalos de Brasília por e-mail

O Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibilizou, nesta segunda-feira (9), o e-mail denuncia@mj.gov.br para receber denúncias e informações sobre responsáveis pelos atos terroristas, antidemocráticos e de vandalismo ocorridos na Esplanada dos Ministérios no último domingo (8). As invasões ocorreram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal.

Todas as denúncias são anônimas e as informações enviadas serão mantidas em sigilo. Também foi reforçado que qualquer informação ou pista é bem-vinda.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, mais de 300 pessoas foram encaminhadas ao Departamento de Polícia Especializada (DPE) e mais de 200 foram presas por envolvimento nos ataques.