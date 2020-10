Ciclovias do circuito universitário vão passar por requalificação

O programa Niterói de Bicicleta, da Prefeitura de Niterói, vai fazer a requalificação de mais um trecho da malha cicloviária da cidade. Desta vez, serão as ciclovias conhecidas como circuito universitário, que abrangem os bairros de São Domingos, Ingá e Gragoatá. A previsão é que as intervenções sejam iniciadas até o fim de outubro e concluídas em novembro.

O traçado, que inclui vias como a Visconde do Rio Branco, Professor Lara Vilela e José Bonifácio, receberá dispositivos segregadores e balizadores em sua extensão, tendo reforço nos pontos considerados críticos. A sinalização horizontal também será intensificada com mensagens estimulando o respeito aos pedestres e de alerta nos cruzamentos e garagens. O objetivo é aumentar a segurança de ciclistas, pedestres e motoristas.

O coordenador do programa Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, destaca que agora, com perspectivas de retorno gradual às atividades presenciais nas universidades, será muito importante a requalificação desta infraestrutura cicloviária para dar ainda mais segurança à circulação de bicicleta nestes bairros. Além disso, ele enfatiza que será uma maneira de atrair novos usuários para a bicicleta, resultando em menos trânsito e mais qualidade do ar para todos

“No período de aulas, este trecho possui fundamental importância para o público universitário, com a maior circulação de estudantes. A pesquisa do perfil do ciclista realizada pela ONG Transporte Ativo, em 2018, indica que 38% das pessoas que utilizavam a bicicleta na cidade o faziam para acessar a escola ou a universidade. Esta demanda é ainda mais pronunciada nos bairros que abrigam os principais campi universitários como o Gragoatá e Praia Vermelha. Foi para atender esta demanda que a Prefeitura de Niterói implantou as ciclofaixas conhecidas como circuito universitário”, explica Filipe Simões.

Intervenções – Desde março, o Niterói de Bicicleta iniciou o projeto de requalificação de ciclovias. O trabalho começou pelas ciclovias das Avenidas Roberto Silveira, em Icaraí, e Amaral Peixoto, no Centro, e da Rua São Lourenço, via de conexão de bicicletas entre a Zona Norte e o Centro. Estas vias representam o principal eixo da malha da região central da cidade. A ciclofaixa da Estrada Leopoldo Fróes, que liga Icaraí e São Francisco, na Zona Sul, também recebeu melhorias, assim como a Avenida Benjamin Constant no Barreto, cuja requalificação encontra-se em andamento. A próxima via a receber as obras será a Professor Sílvio Picanço, em Charitas.