Ciclovia da avenida Central na R.O. ‘desaparece`

Foto: avenida Central, R.O.

Ciclistas da Região Oceânica informam que desde semana passada a ciclovia da avenida Central ‘desapareceu’.

Eles estão em contato com a prefeitura. A coordenadoria Niterói de Bicicleta orienta todos os cidadãos a entrarem no aplicativo Colab em https://www.colab.re e reclamar lá. A coordenadoria analisa as reclamações e encaminha para a Secretaria de Conservação para agendar os reparos.

Já na Zona Sul há reclamações de ciclistas quanto ao estado do piso da calçada/ciclovia do túnel Raul Veiga, que liga São Francisco a Icaraí. “Há trechos cheiros de buracos, principalmente no meio do túnel, com risco de acidentes. Muita gente está preferindo ir para Icaraí pela estrada Fróes”, conta a estudante Silmara Mendes.