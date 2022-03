Ciclo cultural homenageia a ‘Semana de 22’ com o olhar para o futuro

Niterói vai sediar o ciclo cultural “Modernismo(s): A Semana de 22 e o Depois”, a partir do dia 25 de março. Com curadoria de Elisa Ventura e Nélida Capela, e construída em diálogo com os perfis e vocações dos equipamentos culturais da Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e da Fundação de Arte de Niterói (FAN), o evento debate com o público e com as gerações futuras os impactos e desdobramentos da Semana de 22.

Niterói conta com uma rede de equipamentos culturais, projetos e selos. Participam do evento Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Museu Janete Costa de Arte Popular, Theatro Municipal de Niterói, Teatro Popular Oscar Niemeyer, Solar do Jambeiro, Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Sala Carlos Couto, Companhia de Ballet da Cidade de Niterói e Niterói Livros, que estarão integrados com o calendário e identidade comuns, refletindo os modernismos e seu lugar na história, na arte e na cultura.

Por exemplo, nessa sexta-feira (25), das 19h às 22h, o terraço do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, terá uma atividade de ‘Pintura Acústica’. Será uma atividade de ‘live painting’ com o artista visual Diego Moura, que mostrará seu processo criativo produzindo obras ao vivo, acompanhado da apresentação musical acústica com o artista BIAB. Adepto de uma técnica inovadora, Diego Moura começa a produzir os primeiros traços de seus desenhos, usando a ponta dos dedos em um aplicativo de celular e, posteriormente, transporta essas artes para as telas de algodão, pintadas com tinta acrílica e pincel.

Ao relembrar o movimento, que marcou o desenvolvimento cultural do país, “Modernismo(s): A Semana de 22 e o Depois” aponta para o futuro ao celebrar a busca de uma identidade cultural brasileira e o desejo de rompimento com as influências estrangeiras. É necessário pensar os ‘modernismos’, devido às mudanças, às repercussões, às releituras, às interpretações e a novos movimentos.

“A relevância da Semana de 22 foi enorme, deixando marcas eternas em todos os setores da nossa cultura. Nela estiveram artistas como Villa Lobos, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e Victor Brecheret. A Fundação de Arte de Niterói tem o prazer de anunciar este ciclo cultural que revê estas influências olhando para o futuro, já que comemoramos os cem anos deste tão prestigioso movimento. Niterói, sempre na vanguarda da cultura, convida a sociedade a prestigiar os eventos”, ressalta o presidente da Fundação de Arte de Niterói, Marcos Sabino.