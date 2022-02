Ciclistas reclamam de má conservação e descaso em ciclovias

Ciclovia perto da antiga Telemar, em Itaipu. Foto: Redes sociais

Ciclistas que utilizam a ciclovia da Região Oceânica reclamam do péssimo estado de conservação da ciclovia da estrada Francisco da Cruz Nunes, na altura do antigo prédio da Telemar depois do trevo.

A ciclovia apresenta buracos, sinalização apagada e outros problemas. Segundo o administrador de empresas Dario Mendes, morador de Piratininga e ciclista “a prefeitura deveria conseguir fazer a conservação das ciclovias que já existem antes de pensar em construir novas. Não adianta termos novas vias enquanto as antigas se apresentam abandonadas”.

Há problemas no sistema cicloviário em praticamente toda a cidade. A fisioterapeuta Ana Jardim Queiroz mora em Icaraí e pedala diariamente 20 quilômetros. Ela conta que a falta de fiscalização faz com que ciclofaixas e ciclovias sejam transformadas em estacionamento. “Na rua José Bonifácio, altura do número 39, em São Domingos, depois das quatro horas da tarde a ciclofaixa é ocupada por carros. Cheguei a reclamar com um guarda municipal mês passado, mas ele disse que o problema não é dele e sim da Secretaria de Conservação e da Coordenadoria Niterói de Bicicleta. Entrei em contato, mas não obtive resposta”.

Em Icaraí, a maior reclamação dos ciclistas é a falta de uma ciclovia numa pista da praia, o que os obriga a pedalar pela calçada que já não comporta tantos pedestres, corredores e outros ciclistas. O designer Amaro Figueira Gomes diz que procurava pedalar a noite no calçadão, que fica mais vazio depois das 21 horas, mas o excesso de buracos torna a atividade perigosa. “Já levei um tombo na altura da rua Oswaldo Cruz. Como a iluminação da praia é péssima não enxerguei um buraco no meio da calçada e caí. Sorte que estava de capacete e só ralei o cotovelo.”

A prefeitura prometeu trocar a iluminação da Praia de Icaraí este ano, utilizando os R$ 36 milhões de arrecadação da Taxa de Iluminação Pública, tributo que tem cobrança compulsória na conta de luz, mas até agora os trabalhos não começaram.

A TRIBUNA procurou a Coordenadoria Niterói de Bicicleta, mas não teve retorno.