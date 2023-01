Ciclistas elogiam futura ‘Praça da Bicicleta’

Recentemente, o Município de Niterói anunciou que o antigo prédio do Castelinho e a praça que fica em frente à construção histórica, no Gragoatá, Região Central de Niterói, se tornarão um espaço voltado a ciclistas. Quem andava de bicicleta pelo local, na manhã de hoje (16) elogiou a medida.

Júlio César é estudante de Educação Física na Universidade Federal Fluminense (UFF), que também fica naquela região. Usuário assíduo da bicicleta, o rapaz gostou da novidade. Para ele, a cidade estava precisando de um espaço no qual o ciclista pode ficar mais à vontade.

“Aqui em Niterói uso bicicleta para tudo. Praia, faculdade, me locomover. Acho muito positivo porque esse espaço sempre foi abandonado. Ter um local voltado ao ciclista é muito importante porque vai atrair gente de todas as idades para dialogar, conversar, ficar mais à vontade”, disse.

O estudante fez algumas sugestões para serem implantadas no futuro espaço. Ele acredita que seria importante haver um local para o ciclista tomar um café, assim como uma área voltada para exposições relacionadas ao tema. Por fim, Júlio César afirmou que está muito feliz com a novidade.

Júlio César, estudante – Foto: Vítor d’Avila

“Poder sentar, tomar um café, ver uma exposição. Tudo isso é muito importante. Com essa revitalização que está tendo em Niterói, esse espaço aqui vai ser muito importante para ser um ponto turístico também. Nós que usamos a bicicleta precisamos desses espaços. Estou muito feliz com a notícia”, complementou.

Segurança

O estudante universitário Pedro Knob, também é usuário assíduo da bicicleta. O fator apontado por ele foi a segurança. Principalmente durante a noite, a região é pouco movimentada, o que, segundo o jovem, aumenta a sensação de insegurança. Ele espera que o novo espaço dê vitalidade à região.

“É uma coisa muito boa, aqui em Niterói se anda muito de bicicleta. Eu evito passar por aqui, é um lugar perigoso de se passar. Espero que, com isso, tenha mais movimento aqui para diminuir o perigo. Dar uma nova vida para essa região. Até vejo vários cicles, mas é legal ter um lugar público justamente com essa finalidade.”

Pedro Knob, estudante – Foto: Vítor d’Avila

Morador do Gragoatá, Gildo Maranhão foi mais um ciclista a elogiar a medida. No entanto, ele ponderou que o Castelinho e seu entorno atualmente servem como moradia para dezenas de pessoas em situação de rua e questionou que destino o Município de Niterói dará a essa população.

“Todos os dias ando de bicicleta, até quando tem uma chuva mais fraquinha. Isso já era para ter sido feito há muito tempo. Agora, o que vão fazer com essas pessoas em situação de rua? Tudo o que envolve esporte é legal. Na minha opinião, tudo que vier em prol do ciclista é bom. Uma lanchonete, uma oficina, um cicle. Tudo é legal”, acrescentou.

Gildo Maranhão, morador – Foto: Vítor d’Avila

Praça da Bicicleta

No último final de semana, o Município de Niterói anunciou que o castelinho do Gragoatá será restaurado e fará parte da Praça da Bicicleta, O prédio será a nova sede do Niterói de Bicicleta e o espaço público ao redor será requalificado e dedicado a celebração da cultura da bicicleta na cidade.

Ainda segundo o Município, serão áreas destinadas para a realização de feiras, oficinas, palestras e reuniões com o tema da Bike. Além disso, haverá espaço para a saída de pedais e para a reunião dos praticantes do ciclismo. Procurada e perguntada sobre prazos e custos da obra, assim como o que será feito em relação às pessoas em situação de rua, a Prefeitura não havia respondido, até o fechamento deste texto.

Castelinho

Construída em 1937 para residência da família Amorim da Cruz, a edificação eclética é um exemplar típico de residência burguesa do gênero popularmente conhecido como “Castelinho”. Reformada na década de 1940, recebeu diversas transformações ao longo dos anos, sem perder as características arquitetônicas principais.

Sobrado com aproveitamento de sótão, misturando influências de nacionalidades diversas – como elementos à moda inglesa, normanda e bávara, próprias da época – o Castelinho do Gragoatá é uma construção de gosto aberto, lúdico, onde a fantasia e a liberdade de criação se conjuga com a diversidade de técnicas construtivas, como alvenaria de pedra, ora bruta ora aparelhada, enxaimel e tijolo aparente. Também se destacam uma escultura de um homem com cachorro na fachada e um torreão, cuja cobertura original em escamas de folhas de flandres foi inadequadamente substituída por fibra de vidro translúcido.