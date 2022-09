Ciclistas elogiam estrutura, mas pedem mais fiscalização em Niterói

A morte do ciclista Danilo Rocha, de 63 anos, na última segunda-feira (19), na Praia do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, trouxe à tona discussões acerca da segurança para quem opta pelo transporte de bicicleta. Adeptos da prática em Niterói apontam para a necessidade de maior fiscalização.

A reportagem conversou com Luís Araújo, idealizador do coletivo Pedal Sonoro. Ele reconhece os avanços para quem anda de bicicleta pela cidade, como maior infraestrutura e campanhas de conscientização. No entanto, ele acredita que a fiscalização ainda pode melhorar.

“A gente está há dez anos acompanhando esse processo e sempre falou do tripé educação, infraestrutura e fiscalização. A estrutura da cidade avançou, a questão da educação tem algumas ações pontuais, mas a fiscalização não existe. São 30 agentes para 250 mil veículos”, reclamou.

De acordo com Araújo, o ideal é que a cidade tivesse aproximadamente um agente de trânsito para cada mil veículos, o que totalizaria cerca de 200. Entre os maiores problemas observados pelos participantes do coletivo então avanço de sinal e motocicletas trafegando na contramão.

“A falta de fiscalização é um risco. Motos trafegando na contramão, avanço de sinal, estacionamento irregular, tudo isso aumenta bastante a insegurança não só do ciclista como dos demais motoristas e, sobretudo, dos pedestres. A infraestrutura é limitada, então a rua tem que ser compartilhada”, continuou Araújo.

O idealizador do coletivo acrescentou que a fiscalização não deve ficar restrita a lugares de maior movimento, como o entorno das praias, mas distribuída em toda a cidade. Por fim, ele afirmou achar necessário que os fiscais sejam mais rígidos ao aplicar autuações.

“As coisas acontecem porque as pessoas cometem a infração sabendo que estão erradas, mas na certeza da impunidade. Se na primeira vez o motorista que avançasse o sinal fosse multado, por exemplo, ele nunca mais iria fazer. Essa permissibilidade do poder público com relação ás infrações e à conduta reiterada dos maus motoristas aumenta o risco de quem pedala e caminha”, completou.

Procurada, a Prefeitura de Niterói se manifestou através de nota.

“A Prefeitura de Niterói, por meio da Nittrans, segue a regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro de que determina a sinalização horizontal (faixas e pictogramas no asfalto) e vertical (placas) das ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas da cidades, visando oferecer mais segurança aos ciclistas”, diz o texto.