Ciclista fica ferido em acidente com ônibus em Niterói

Uma colisão entre uma bicicleta e um ônibus deixou o ciclista com ferimentos graves, na manhã desta quinta-feira (23), na Região Central de Niterói. De acordo com informações da NitTrans, o acidente aconteceu na Travessa Mário Neves, via de acesso entre o bairro da Ilha da Conceição e a Praça Renascença, no Centro da cidade.

Informações do Corpo de Bombeiros afirma que o ciclista, que ainda não teve a identidade revelada, foi socorrido em estado grave ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, Zona Norte da cidade. A colisão também provocou retenções no trânsito até que fosse feito o socorro.

A unidade de saúde ainda não divulgou boletim médico sobre a vítima. A ocorrência será registrada como acidente de trânsito na 76ª DP (Niterói), delegacia de Polícia Civil que atende a região. O trânsito foi orientado no local por equipes da própria NitTrans.