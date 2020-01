Chuveirões no pátio do MAC agradam os niteroienses

Calor, sol, suor e banho de chuveirão. Quem nunca se jogou debaixo do chuveiro instalado no quintal e matou o calorão que atire a primeira pedra. Quem gosta do hábito ou nunca teve a oportunidade de se refrescar dessa forma pode ir no pátio do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) e usar um dos três chuveiros até o dia 1 de março. A experiência é uma das propostas da exposição “O prazer é nosso”, realizada pelo coletivo de artistas visuais Opavivará!, com curadoria de Pablo León de la Barra e Raphael Fonseca.

O trabalho se chama ‘Chuvaverão’ (2014), e como o próprio nome indica, chuveiros estarão disponíveis aos visitantes para se refrescarem nos quentes dias de verão. Além disso, uma Brasília adaptada com forno também está disponível para apreciação e foi batizada como ‘Brasa ilha’. Desde o seu início, o Opavivará! se caracteriza pela experimentação coletiva em espaços públicos – primeiramente com ações que envolviam a poesia e, na sequência, realização coletiva de atividades como cozinhar, andar de bicicleta ou tomar banho.

A moradora de Icaraí, Rafaela Ribeiro de 40 anos, disse que amou a proposta, não perdeu tempo e levou as crianças para essa experiência.

“Essa foi a primeira vez na exposição e é uma proposta muito boa. Minha filha aproveitou muito e adorou. Pretendo voltar outras vezes para essa exposição”, comemorou.

O encarregado técnico do MAC, Israel Barreto, disse que o movimento é maior no final de semana.

“As pessoas saem da praia e vão na exposição e aproveitam o chuveirão e as cadeiras para apreciar a paisagem e se refrescar. Foi uma exposição acertada para as férias. O turista já vem preparado com roupa de banho e está aproveitando o calor dos últimos dias”, finalizou.

Os chuveiros podem ser usados de terça a domingo, das 10h às 18h, e o MAC Niterói fica na Mirante da Boa Viagem, s/n. Mais informações pelo telefone (21)2620-2400.