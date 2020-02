Chuvas trazem mais de de 40 toneladas de lixo para as praias de Niterói

Desde o início da semana quando fortes chuvas atingiram o Estado, frequentadores das praias da Baia de Guanabara, em Niterói perceberam a quantidade – enorme – de destroços e lixos que a maré trouxe. Desde terça (até sexta), a Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) informou que já foram recolhidas mais de 44 toneladas de resíduos das chuvas nas praias de Niterói.

“Eu corro na areia todos os dias, realmente esta semana a praia foi tomada por muito entulho e lixo. Percebi que há um reforço na limpeza, mas é triste ver que esse lixo todo chega pelo mar”, contou Fátima Elias, de 31 anos.

Desde o tempo mudou, foram colocados aproximadamente 70 funcionários a mais para atuarem nas areias. Pode-se encontrar os mais diversos tipos de lixo trazido pelo mar, desde galhos até garrafas de plástico, pedaços de brinquedo e muito papel.

Quem vai a praia cedo, percebeu que o volume de trabalhadores aumentou nesta semana. Para esse período, a Clin triplicou o número de garis trabalhando nas praias da Boa Viagem, das Flechas, Gragoata e Icaraí onde também estão sendo usados maquinários (pá mecânica) para a retirada dos resíduos. Já nas praias de São Francisco e Adão e Eva, o número de funcionários foi duplicado para atender a demanda.

A maioria das praias da Baía de Guanabara também recebem, todas as noites, a limpeza feita pelo Tatuí. A única exceção é a praia do Adão que não tem acesso para a maquinário e a limpeza é realizada manualmente pelos funcionários da Clin.

Bueiros

Quando chove, muitos pontos alagam e bolsões d’água são formados, muitas vezes por conta da falta de escoamento. Questionado sobre a limpeza dos bueiros (muitas vezes obstruídos por lixo) a prefeitura informou que a Clin e a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) trabalham durante todo o dia com mais de 180 funcionários nas limpezas dos bueiros, rios e canais em toda a cidade. Nos dias de chuva, é intensificado o número de funcionários nos principais pontos de alagamento para a desobstrução dos bueiros.

Recomendações sobre descarte de lixo em

dias de chuva

A Clin sempre recomenda que, em dias que forem anunciadas ou percebidas a chegada de fortes chuvas, os moradores não depositem os resíduos nas ruas para evitar transtornos à população. Quem faz isso é a dona de casa Cláudia Ortiz, de 56 anos.

“Essa semana foi realmente complicado, fiquei com lixo em casa porque toda hora estava chovendo e como qualquer chuvinha alaga minha rua, fiz minha parte, não coloquei lixo na rua para não entupir bueiro”, contou a moradora de Icaraí.