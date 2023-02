Chuvas: sirenes tocam em três localidades de Niterói

As sirenes da Defesa Civil de Niterói foram acionadas em Jurujuba, no Morro do Estado e em Santa Bárbara, alertando os moradores quanto ao perigo da chuva, que castiga Niterói, neste momento.

A Defesa Civil informa que a cidade está em estágio de alerta devido à aproximação de uma frente fria que trouxe núcleos de chuva forte e muito forte para o município. As regiões de Rio do Ouro (86,8 mm), Maria Paula ( 84,2 mm), Várzea das Moças (65,2 mm) e Jurujuba (54,2 mm ) registraram os maiores acumulados pluviométricos. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 199 ou 2620-0199.



Não há registros de feridos. Agentes da Defesa Civil, Samu, Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Administração Regional de Jurujuba, e do Núcleo Executivo do Baldeador, Caramujo, Maria Paula e Santa Bárbara estão orientando a população nos locais. Há registro de transbordamento do Canal de São Francisco.



O Centro de Artes e Esportes Unificados (Ceu) é um ponto de apoio na região de Jurujuba. Os moradores que estiverem em área de risco, podem se dirigir ao local (Rua Carlos Ermelindo, 34 – Jurujuba). A equipe da Administração Regional de Jurujuba está a postos para dar todo o apoio necessário. Aproximadamente 10 pessoas da equipe foram capacitadas e fazem parte do grupo de voluntários dos Núcleos de Defesa Civil (Nudec), capacitados pela Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia.



Agentes da Prefeitura, entre Defesa Civil, Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Secretarias de Conservação e Serviços Públicos, Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) e de Assistência Social estão atuando nas ruas de Niterói.



A Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) está com operadores nas ruas, orientando os motoristas e atuando nos desvios necessários. Há equipes em São Francisco, Parque da Colina (Pendotiba), Largo da Batalha, Alameda São Boaventura, Centro e Icaraí.



Equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) estão atuando nos serviços emergenciais de retirada de árvores, limpeza de ralos, caixas de passagem e ruas. Também há caminhões Vac All – equipamentos de aspiração com alto poder de sucção – percorrendo trechos da cidade. O veículo é usado em pontos de alagamento para agilizar o escoamento da água.



Informação – A população pode ligar para 199 ou 2620-0199 em caso de emergências. O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp.



Sistema Municipal de Defesa Civil – A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia tem 128 Nudecs (Núcleos de Defesa Civil) e mais de 2400 voluntários pela cidade. O sistema de monitoramento conta, atualmente, com 46 pluviômetros, sendo 30 de operação da secretaria e 16 do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e 37 sirenes espalhadas pelas comunidades, com alcance de mais de 120 mil pessoas. Além disso, a Secretaria conta com cerca de 30 pontos de apoio para a população nos casos de acionamento de sirene e riscos de deslizamentos e desabamentos que podem ser consultados por meio do aplicativo Alerta DCNit, no ícone sirenes – pontos de apoio.