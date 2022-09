Chuvas provocam 11 deslizamentos em Niterói

Apesar das intensas chuvas que atingiram a cidade de Niterói entre quarta-feira (28) e sexta-feira (30), a Defesa Civil Municipal afirmou que não houve acionamentos de sirenes. Até o momento, 11 ocorrências sem feridos foram registradas por conta das chuvas.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói informou que cidade de Niterói seguiu em estágio de atenção durante a sexta-feira. A Região Oceânica registrou os maiores índices de pluviosidade.

Os maiores acumulados no período entre 18h15 de quarta-feira até às 18h15 de quinta-feira foram nos bairros do Engenho do Mato (70,4mm), Jurujuba (52,8mm), Itaipu: (52,6mm) e Maceió (50,4 mm). As chuvas devem seguir durante o sábado (1º), até o domingo (2).

A Defesa Civil trabalha com quatro estágios operacionais: vigilância, atenção, alerta e alerta máximo, relacionados às condições meteorológicas. Cada estágio possui medidas e protocolos que devem ser adotados pelo Sistema de Proteção e Defesa Civil, demais órgãos públicos e pela população que vão do monitoramento até a evacuação de pessoas em áreas de risco.

Agentes da Defesa Civil fazem vistoria

Ocorrências

Com as chuvas intensas na quinta-feira, a cidade de Niterói teve registros de deslizamentos, em duas comunidades: Rato Molhado, no Engenho do Mato e no Morro do Zulu, em Santa Rosa. Ambos sem vítimas.

A Associação de moradores do Maravista publicou as imagens do deslizamento de parte de um imóvel no Rato Molhado. Já no Morro do Zulu, em Santa Rosa, parte do asfalto desmoronou sobre uma residência. A Defesa Civil foi acionada e realizou vistorias nos locais.

Monitoramento

A Defesa Civil conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp.

O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói enviará informes conforme necessidade e atualizações. Em caso de emergência, é possível ligar para os telefones 199 ou 2620-0199.