Chuvas: Niterói tem ao menos 20 ocorrências hoje

Na manhã de hoje (6), os moradores da Comunidade da Igrejinha, no Largo da Batalha, sofreram com as fortes chuvas, que incidem sobre a cidade de Niterói. A área foi atingida por três deslizamentos de terra, às 5h.

Moradores relatam que há cerca de 8 pessoas desabrigadas, até este momento.

De acordo com técnicos da Defesa Civil do município, todo o efetivo está atendendo, aproximadamente, 20 ocorrências. Eles estiveram na Comunidade da Igrejinha e interditaram seis casas. Um dos imóveis sofreu um desabamento parcial. Em nota, a Prefeitura de Niterói informa que “não há registro de feridos até o momento”:



“Agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária também estiveram no local, atenderam os moradores e ofereceram acolhimento para as seis famílias nos abrigos do município. As famílias não aceitaram o acolhimento e optaram por ficar na casa de parentes”.