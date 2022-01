Chuvas: cerca de 700 pessoas no Norte e Noroeste do estado do Rio estão desabrigadas ou desalojadas

As intensas chuvas do fim de semana desabrigaram ou desalojaram cerca de 700 pessoas em Itaperuna, Natividade, Porciúncula, Bom Jesus do Itabapoana, Itaocara, Italva e Laje do Muriaé, Cambuci e Santo Antônio de Pádua. A causa é o transbordamento dos rios Muriaé, Carangola, Itabapoana e Pomba.

Em Porciúncula, que teve 237 desabrigados ou desalojados, o Corpo de Bombeiros teve de transportar as pessoas afetadas em botes. Bom Jesus do Itabapoana registrou 250 moradores afetados e em Cambuci, foram 100 pessoas.

Até a tarde deste domingo, ainda segundo a Defesa Civil, os bombeiros foram acionados para mais de 90 ocorrências relacionadas às chuvas no estado, sendo a maioria para cortes de árvores e salvamentos, incluindo pessoas ilhadas. Não há registro de mortes até o momento.

Foto: Itaperuna RJ. Defesa Civil.