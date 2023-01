Chuvas causam transtornos em Niterói, que segue em atenção

Moradores da Região Oceânica foram os mais atingidos

Niterói está em estágio de atenção, desde a tarde de quarta-feira (04), por causa da aproximação de uma frente fria, que trouxe núcleos de chuva forte para o município, nos últimos três dias. Em 24 horas, choveu mais de 85% do previsto para todo o mês de janeiro. As regiões de Itaipu, Engenho do Mato, Maceió, Santa Bárbara e Morro do Bumba registraram os maiores acumulados pluviométricos.

Moradores do Engenho do Mato reclamaram que as ruas do entorno da São Sebastião poderiam ser comparadas a “um rio”. Um deles, Ivan, que mora há mais de 20 anos no bairro, disse que a situação é a mesma, há anos:

“Lá para dentro do bairro está pior ainda. Não dá nem para passar. É a obra, que estão fazendo, aí. Vão colocar um tijolinho na rua. Para a gente passar, sem molhar o pé, tem que plantar bananeira”.

O amigo de Ivan, Ronaldo, especificou que a Prefeitura de Niterói está fazendo o manilhamento nas vias da região.

Ivan e Ronaldo

“Soube ainda que, nas ruas, não haverá asfalto, mas sim pedra. Está errado. Precisa ser asfalto. Moro na rua 41, que é de subida. Se colocarem essas pedras e um manilhamento com uma boca de 60, numa queda d`água, dá uns 600 metros, arrombando tudo. Sem contar que começaram o serviço, pararam e não fizeram nem o asfaltamento, nem a pedra. Veio toda essa chuva, entupindo a manilha. Quando voltarem, terão de rasgar tudo, para fazer o serviço novamente”, conta o morador.

A Emusa (Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento) informou que está executando o projeto de urbanização do Engenho do Mato, que inclui implantação de rede de drenagem e pavimentação, no qual 117 ruas serão contempladas. Atualmente, 76 dessas já receberam algum tipo de intervenção na rede de drenagem, o que, na avaliação da gestão municipal, “ainda não é o suficiente para que os problemas sejam sanados em relação às chuvas, já que a rede de drenagem e a pavimentação ainda não estão concluídas”.

Em nota, ontem, a Prefeitura informou que a Emusa, o consórcio responsável pela obra e a Defesa Civil encontravam-se desde cedo no bairro, trabalhando para aumentar a vazão da rede existente, o que possibilitará o escoamento da água.

Até o início da noite de ontem, nenhuma sirene precisou ser acionada e não houve registros de feridos. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 199 ou 2620-0199.

Pontos críticos em Charitas

Na tarde de hoje, também se pode observar pequenas retenções no trânsito, em decorrências de pontos de enchente na Avenida Prefeito Sylvio Picanço, em Charitas, Zona Sul da Cidade.

A Emusa informou que o edital de licitação das obras de drenagem da Avenida Prefeito Sylvio Picanço será publicado no Diário Oficial deste sábado (7). O projeto da obra foi entregue em dezembro.



O projeto contempla a região localizada entre a Praça do Rádio Amador e o início da Av. Carlos Ermelindo Marins. A obra que será licitada agora abrange o trecho situado entre a Rua Juiz Alberto Nader e a Rua Dr. Armando Lopes. De acordo com a Prefeitura, “esse é um ponto crítico para a drenagem da região, pois a rede existente nestas ruas não é capaz de dar vazão ao todo o volume de água em dias de chuva forte e parte escoa superficialmente até a Av. Prefeito Sylvio Picanço”.



A solução adotada será a substituição de galerias existentes por outras com maior capacidade hidráulica. Com o objetivo de minimizar o impacto das obras, as novas galerias serão implantadas no mesmo trajeto das galerias existentes, que serão substituídas. O investimento estimado é de R$ 6 milhões, com prazo de conclusão de 5 meses, a partir da ordem de início:



“Vale destacar que a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) realiza frequentemente a limpeza das galerias, canais e bueiros dessa região. Os bolsões d’água foram causados pelo alto volume de chuvas – em 24h, choveu mais de 85% do previsto para o mês inteiro”.



A Seconser enviou um caminhão vac all para o local, para agilizar o escoamento da água. Agentes de trânsito orientaram o tráfego na região.



Emergências

A Defesa Civil pede que a população acompanhe os canais de comunicação da Prefeitura de Niterói. O Município conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp. O Twitter (https://twitter.com/NiteroiPref) está sendo atualizado com boletins das chuvas.



De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil, núcleos de chuva fraca atuam na cidade de Niterói neste momento. Nesta sexta-feira (06), a previsão é de céu encoberto e chuva moderada de forma intermitente, nos períodos da tarde/noite. As temperaturas estarão estáveis e amenas com máxima prevista de 24°C.



No sábado (7) e domingo (8), o tempo continuará instável na cidade devido à atuação de um canal de umidade sobre a Região Sudeste. Assim, o céu permanecerá encoberto com chuva fraca a moderada, sendo mais intensa nos períodos da tarde/noite. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguirão amenas. Persiste a previsão de acumulados de chuva elevados para sábado e domingo.



Na segunda-feira (9), a previsão é de céu encoberto passando a nublado com chuva fraca isolada na madrugada e manhã. As temperaturas ficarão estáveis e os ventos fracos a moderados.



Prevenção

A Defesa Civil orienta que, em caso de estágio de Atenção, Alerta ou Alerta Máximo, a população evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamentos. Além disso:



– Os moradores de áreas de riscos devem ficar atentos para indícios de ameaças de deslizamentos e preparados para se deslocarem para locais seguros.



– As pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestes locais até o aviso de chuva intensa cessar.



– Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas.

– Caso a sirene de sua localidade seja acionada, siga imediatamente para os pontos de apoio, residências de familiares ou amigos localizados em locais seguros.