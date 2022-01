Chuvas causam transtornos em Niterói e São Gonçalo

Na tarde desta terça-feira (11), mais uma forte tempestade voltou a castigar a região metropolitana. Diversos bairros de Niterói e São Gonçalo ficaram alagados, com ruas inundadas, trânsito engarrafado e pedestres procurando abrigo em comércios e marquises. Desde o começo do ano, os dias de sol tem sido raros no verão. Nos primeiros 11 dias de janeiro, apenas alguns dias apresentaram o tempo característico do verão, os demais foram só de chuva. O predomínio de chuvas já era aguardado para janeiro pelos boletins meteorológicos.

Moradores de diversos bairros publicaram vídeos em redes sociais mostrando o caos que os circundava. Alguns carros que desafiaram as águas conseguiram passar. Outros, acabaram enguiçados. Ruas planas viraram rios, aclives subitamente viraram cascatas. E a mobilidade só parecia ser possível através de transporte marítimo. A Rua Mario Alves em Icaraí ficou debaixo d’água. Algumas ruas do Centro, Fonseca, Ingá e Barreto ficaram completamente alagadas.

No Galo Branco, em São Gonçalo, moradores não puderam sair de suas casas, pois a água invadiu as ruas, transformando tudo em um grande rio. A situação aconteceu também em Neves e no Centro.

A Defesa Civil Estadual (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) seguem mobilizados atuando para prevenir e minimizar danos causados pelas precipitações em todo o Estado.

O CBMERJ realizou mais de 300 atendimentos relacionados às chuvas desde sábado (08). Não há registro de vítimas fatais, até o momento. Áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera associadas à alta umidade influenciarão o tempo no estado hoje (11/01) e amanhã (12/01).

A previsão para esta quarta-feira é de céu parcialmente nublado a encoberto, com pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte na madrugada. A partir da tarde, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva moderada a ocasionalmente forte.

Confira alguns vídeos enviados pelo whatsapp do Jornal A Tribuna: