Chuvas atrasam cronograma da obra do canal Ary Parreiras, em Icaraí, Niterói

As chuvas da última semana atrapalharam o cronograma original da Prefeitura de Niterói, que, no último dia 13, prometeu entregar a conclusão da obra do canal Ary Parreiras, até o Natal – último domingo (25). É o que informa a Emusa (Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento). De acordo com a gestão, a “concretagem da laje não pode ser feita sob água”; mas, ainda assim, “as obras de recuperação da área estão na fase final”.

Isso porque, segundo a Prefeitura, os tapumes começaram a ser retirados. Nos próximos dias, a concretagem da laje para a cobertura do canal “estará concluída” e, no início de 2023, “será licitada a obra de execução de uma nova praça no espaço”, explica, em nota, a administração.

Pelas redes sociais, o prefeito Axel Grael, também explicou todo o processo. Ele disse, na última sexta-feira (23), que as obras gerarão cerca de 50 empregos diretos e 140, indiretos. “As melhorias vão levar mais segurança, lazer e qualidade de vida para o bairro”, acrescentou.

Moradora de Icaraí, a veterinária Juliana Cunha acha que a obra do canal Ary Parreiras está sendo tocada há “bastante tempo”. Relativamente à violência, ela opina que as possíveis melhorias, principalmente na iluminação, podem ajudar:

Outra moradora local, Nazira Abigail, avalia que o trabalho da Prefeitura está correto, mas, por não ser da área de Engenharia, não saberia opinar se está “bom ou ruim”. No que interessa a ela, em termos de segurança, só o fato de haver a praça, “aqui, dá um movimento ao local”, porque “as crianças e as famílias sempre vêm”, destacou.