Chuvas: árvore atinge ônibus na Região Oceânica

Entre os muitos estragos causados pelas chuvas que atingiram Niterói, na tarde e noite da terça-feira (7), um deles poderia ter terminado em tragédia. Um ônibus da linha 38-A (Itaipu-Terminal via Engenho do Mato) foi atingido por uma árvore na Estrada Francisco da Cruz Nunes, sentido Região Oceânica, na altura da pastelaria Fla-Flu. O acidente aconteceu por volta das 21h30 e o coletivo estava lotado com muitas pessoas voltando do trabalho. Um homem teve ferimentos leves.

Devido a grande quantidade de água que ainda descia, a pista foi interditada pelo Corpo de Bombeiros, que solicitaram a presença da Defesa Civil para uma avaliação mais detalhada. Nas redes sociais, passageiros compartilharam fotos e relataram os momentos de medo.

“Por volta das 21h30 na descida da serra do Mario Monteiro uma árvore caiu em cima do ônibus da linha 38A, quebrou a lateral e atingiu um homem, não sei o que aconteceu com ele ou qual estado de saúde dele, mais foi livramento, eu estava voltando do curso e o ônibus estava lotado!!! Coisa de doidooo”, postou uma passageira.

Uma outra mulher que também estava no ônibus, comentou:

“Estou com pavor até agora. Me senti morta, ali dentro. Não quero nem pensar……foi tudo tão de repente. Estou me tremendo até agora. Ainda bem que existe anjos na terra, que me ajudaram. Obrigado a Deus e esses anjos”, escreveu.

Os bombeiros tiveram bastante trabalho para cortar os galhos da árvore e poder liberar a pista para que o ônibus fosse retirado. A ação terminou pouco antes da meia-noite, mas após constatarem a grande quantidade de água que ainda descia, optaram por interditar a pista por risco de novos deslizamentos.

Apesar da gravidade do acidente, apenas um homem teve ferimentos leves

A Defesa Civil foi acionada por agentes da Nittrans que ajudavam a organizar o trânsito no local e fará uma vistoria para uma análise do real perigo.

Assista o vídeo: