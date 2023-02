Chuvas: 20% ainda estão sem luz

Cerca de 20% das pessoas que ficaram sem luz devido às chuvas do último domingo (5) continuam sem energia. A informação é da concessionária Enel, responsável pela distribuição do serviço de energia elétrica em boa parte do Estado do Rio de Janeiro. Em Niterói, as regiões Central e Zona Sul foram as mais afetadas.

De acordo com a Enel, as áreas mais afetadas em Niterói foram Icaraí, Santa Rosa, Centro, Ingá e Bairro de Fátima. Em Maricá, as áreas mais afetadas foram Inoã, Itaipuaçu, Centro, Condado, Flamengo e Ponta Negra. Até a manhã de hoje (6), a concessionária havia estabelecido o serviço para mais de 80% dos clientes que foram impactados pelo temporal que atingiu a região.

Na área atendida pela companhia, as regiões mais prejudicadas foram Macaé, São Gonçalo, Niterói e Serrana. As condições climáticas adversas derrubaram árvores e galhos sobre a rede elétrica. A distribuidora acrescenta que reforçou as equipes em campo, operadores do Centro de Controle e do Call Center, com atuação durante toda a madrugada.

“As equipes seguem trabalhando para normalizar o serviço para todos o mais breve possível. Em alguns casos mais complexos, a Enel Rio trabalha em parceria com a Defesa Civil, que realiza a remoção de árvores para que a distribuidora recupere a rede danificada”, explicou a Enel, em comunicado.

Alerta de chuvas

A Defesa Civil de Niterói emitiu novo alerta de chuvas fortes, válido entre o meio-dia de hoje até às 17h59 de quarta-feira (8). Áreas de instabilidade em níveis médios e altos da atmosfera e a alta disponibilidade de umidade na atmosfera manterão o tempo instável na cidade de Niterói nos próximos dias.

A previsão é de predomínio de céu nublado a encoberto e pancadas de chuva moderada a forte acompanhadas de raios e rajadas de vento a qualquer momento até a tarde de quarta-feira. Destaca-se que há condições meteorológicas para ocorrência de acumulados de chuva elevados tanto em uma hora quanto em 24 horas.

Poderá haver alagamentos, transbordo de rios, deslizamentos isolados e quedas de árvores. Os moradores de áreas de risco devem ficar atentos para indícios de ameaças de deslizamentos e estarem preparados para se deslocarem para locais seguros. Em casos de ventos fortes ou chuvas com descargas atmosféricas, evitar ficar próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas.