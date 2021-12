Chuva. Rio permanece em estágio de mobilização

Por volta das 15h30, o sistema Alerta Rio informou que houve registro de rajada de vento forte, que atingiu 68,5 km/h, na Base Aérea de Campo dos Afonsos. A Estrada do Engenho D’água, no Anil, Zona Oeste do Rio, ficou interditada por causa da queda de uma árvore.

Em Niterói e São Gonçalo choveu forte com rajadas de vento e raios. Algumas vias ficaram cheias d’água. A chuva começou a ceder por volta de 16h50m.

Na Praia de de Botafogo (foto) o Pão de Açúcar desapareceu. A foto é de uma rede social.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.