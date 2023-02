Chuva provoca transtornos em Niterói; vídeos

Em estágio de atenção, cidade se mobiliza para minimizar efeitos; faltou luz em alguns bairros

Por Saulo Andrade

Uma forte e rápida chuva provocou o caos em Niterói, no fim da tarde desta sexta-feira (3). Pelas redes sociais, moradores de diferentes bairros relataram casos de árvores caídas e vias muito alagadas. Na rua Heitor Carrilho, onde fica a sede jornal A TRIBUNA, a Defesa Civil chegou a interditar um trecho, por conta de dois fios de alta tensão terem caído e representarem perigo aos pedestres, na altura da Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, esquina com a Avenida Jansen de Mello.

Na Rua Fróes da Cruz, altura do 4° Comando de Policiamento de Área, no Centro, galhos de árvores caíram. “Na da Imprensa oficial, tive de passar direto; não consegui parar porque parte do chão está alagado”, disse um leitor.

Calor e chuva

Na última quarta-feira (1º), A TRIBUNA já havia informado que o dia de hoje realmente seria marcado por calor e chuva – com temperatura máxima chegando a 34 °C e mínima, 24 °C -; podendo ocorrer pancadas de chuva à tarde e a à noite.

Mais cedo, o Instituto de Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro havia alertado sobre a possível elevação dos rios, por conta da chuva em Niterói, São Gonçalo e Nova Friburgo.

Falta de luz

Faltou luz na redação d`A TRIBUNA e em outros pontos próximos, na região central da cidade. Ainda de acordo com moradores, houve falta de energia elétrica em Icaraí e na região próxima à rodoviária, no Centro, especialmente nas ruas Marechal Deodoro e Carlos Maximiliano – na ligação entre os bairros São Lourenço e Fonseca, na Zona Norte.

Em nota, a Enel Distribuição Rio informa que “a distribuidora aumentou o seu efetivo em campo e no centro de operações para normalizar o serviço o mais rápido possível aos clientes afetados”.

Estágio de atenção



Em nota, a Prefeitura de Niterói disse que está trabalhando para minimizar os transtornos aos moradores da cidade, depois da forte chuva que atingiu o município na tarde de hoje. Segundo a Defesa Civil, choveu, no período de uma hora, 34.2mm – o que representa 25% da média climatológica para o mês de fevereiro.

Agentes do Município, entre Defesa Civil, Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Secretarias de Conservação e Serviços Públicos, Nittrans, Administração Regional da Região Oceânica, entre outras, “estão atuando nas ruas da cidade”:



“Segundo a Defesa Civil, a cidade está em estágio de atenção. Núcleos de chuva forte a muito forte que atuaram em Niterói já se afastaram da cidade e se dissiparam. Os acumulados de chuva na última hora diminuíram. Para as próximas horas, há previsão de chuva fraca isolada”.



Operadores da NitTrans estão nas ruas orientando motoristas. Equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) estão atuando nos serviços emergenciais de retirada de árvores, limpeza de ralos, caixas de passagem e ruas. Também há caminhões Vac All – equipamentos de aspiração com alto poder de sucção – percorrendo trechos da cidade. O veículo é usado em pontos de alagamento para agilizar o escoamento da água.

Ainda de acordo com a administração, até o momento, nenhuma sirene precisou ser acionada e não houve registros de feridos. O escoamento da água acontece “de forma rápida”. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 199 ou 2620-0199:



“A Defesa Civil orienta que, em caso de estágio de Atenção, Alerta ou Alerta Máximo, a população evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamentos. Os moradores de áreas de riscos devem ficar atentos para indícios de ameaças de deslizamentos e preparados para se deslocarem para locais seguros. As pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestes locais até o aviso de chuva intensa cessar”.