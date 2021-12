Chuva provoca deslizamentos em Niterói; casa desabou no Badu

Uma mulher de 67 anos foi resgatada dos escombros de uma casa que desabou no Badú. Sueli Castro sobreviveu ao desabamento da laje do cômodo em que ela estava.

Ao menos três pontos alagaram: Alameda São Boaventura, perto do Hospital Getulinho, e na esquina com a Rua Major Pardal, além de um trecho na Estrada Caetano Monteiro, região do Badú.

Niterói está em eságio de atenção, informou o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil do município desde a madrugada desta sexta-feira (31).

Há registros de deslizamentos na estradas Nossa Senhora de Lourdes (Niterói) e General Castro Guimarães (Largo da Batalha), Travessa Triunfo (Fonseca), e em Badú.