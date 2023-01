Chuva: Niterói em estágio de atenção agora

Defesa Civil atualiza boletim de informações

No estágio de vigilância, há “ausência de chuva ou chuva fraca, com pouca a nenhuma possibilidade de intensificação para as próximas horas. Os agentes da Defesa Civil realizam o monitoramento das condições meteorológicas”.

Já no de atenção, a chuva é “moderada ocasionalmente forte/muito forte, com possibilidade de continuidade e/ou intensificação, nas próximas horas, podendo causar pontos de alagamentos e deslizamentos isolados, gerando transtornos para a cidade. Nesse estágio os agentes da Defesa Civil estão em comunicação com todos os órgãos municipais que atuam na mitigação dos danos causados pela chuva”, destaca a Defesa Civil.

A previsão do momento é de pancadas de chuva de moderada para forte, com raios e rajadas de ventos.