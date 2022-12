Chuva não estraga alegria na inauguração da Árvore de Natal no Barreto

A forte chuva não foi o suficiente para impedir que o espírito natalino vencesse o mau tempo e a alegria tomasse conta da inauguração da Árvore de Natal do Barreto, na Praça Dr. Luiz Palmier.

No entanto, não foi possível que os moradores do Fonseca pudessem também contemplar a magia das luzes. Por precaução, a Prefeitura de Niterói decidiu adiar a festa de inauguração da árvore de Natal do Horto. Uma nova data deve ser divulgada nesta quarta-feira (7).

O tema da festa esse ano é ‘Natal do Amanhã’ e a intenção é levar a magia da melhor época do ano para todas as regiões da cidade. Quem torar fotos nestes locais pode compartilhar utilizando a hashtag #NatalNiterói.

O vice-prefeito, Paulo Bagueira e o presidente da Neltur, Paulo Novaes, com atletas da cidade – Foto: Divulgação / PMN