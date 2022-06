Chuva marca sábado em Niterói

Quem estava esperando o sol no final de semana vai ter que mudar a programação em Niterói. O sábado (25) amanheceu nublado, com neblina e temperatura baixa. A mínima será de 15ºC e a máxima de 24ºC com pancadas de chuva a tarde.

De acordo com o ClimaTempo o ar seco predomina sobre o Brasil e a maior parte do país, uma frente fria avança no oceano e passa pela costa da Região Sudeste. Até a noite, esta frente fria chega ao Espírito Santo e o vento marítimo ganha força espalhando muita umidade sobre as áreas próximas ao mar do Sul e do Sudeste.