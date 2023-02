Chuva forte alaga vários bairros em Niterói

No Ingá, entre a rua Pereira Nunes e Presidente Pedreira, é possível ver bolsões d`água. No Centro, na rua José Figueiredo, por trás do 12º BPMERJ, a água chega ao meio-fio.



Na Avenida Almirante Ary Parreiras, em Icaraí, o canal transbordou. Nas fotos recebidas pelo jornal A TRIBUNA também é possível ver a água no mesmo nível da rua.

Av Ari Parreiras

Na Praça do Engenho do Mato, na Região Oceânica, também ficou tudo alagado.

Praça do Engenho do Mato, foto do grupo SOS REGIAO OCEANICA

Em Santa Bárbara, o trânsito ficou parado, com fluxo intenso nos dois sentidos. Em outras regiões da cidade a situação era a mesma.

Santa Bárbara

A Defesa Civil emitiu alerta de “pancadas de chuva moderada a forte com raios e rajadas de vento, para as próximas horas”. Em caso de Emergência, ligue para o 199 ou 2620-0199. Sirenes foram acionadas em Jurujuba, Morro do Estado e em Santa Bárbara.

Em Icaraí, os motoristas que passavam pela Mariz e Barros com a Gavião Peixoto, tiveram que ficar com os carros em um posto de gasolina.

Rua Mariz e Barros com Gavião Peixoto

Rua Pereira Nunes com Presidente Pedreira, no Ingá

Permanecemos em estágio de ATENÇÃO.

O prefeito Axel Grael se manifestou pelas redes sociais:

*Em apuração