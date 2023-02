Chuva forte em Niterói

Uma chuva forte atinge Niteroi na tarde desta sexta-feira.

Como A Tribuna informou na última quarta, através do site Climatempo, o dia de hoje seria marcado por calor e chuva, com a máxima de 34 °C, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e a à noite. A mínima pode chegar à 24 °C.

A chuva provocou transtornos. Na Rua Fróes da Cruz, altura do 4° CPA, no centro haviam Galhos caídos, sem interferir no trânsito.

Foto: Vitor D’Avila

Uma árvore caiu também na Rua Heitor Carrilho, em frente ao prédio da imprensa oficial

Foto: Leonardo Oliveira Brito

Pontos de Icaraí e Centro sem luz, segundo informações.

Niteroi está em estágio de atenção, segundo a Defesa Civil, em boletim das 15h30

Um fio de alta tensão se rompeu em frente a Policlínica Carlos Antônio da Silva

A ponte Rio Niterói opera em comboio nesse momento

Mais cedo o INEA havia alertado sobre a possível elevação dos rios por conta da chuva em Niterói, São Gonçalo e Nova Friburgo.