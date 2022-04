Chuva em São Gonçalo: Homem morre após cair em rio

A Prefeitura de São Gonçalo confirmou que uma pessoa morreu após o carro em que ela estava cair dentro de um rio, no bairro Monjolos. Outras quatro pessoas que estavam no veículo tiveram ferimentos leves. A cidade teve vários bairros castigados após o temporal durante a madrugada desse sábado (30) e foram registrados problemas em várias outros bairros, como Santa Isabel, Alcântara, Neves, Laranjal, Pacheco, Covanca e Santa Luzia, por exemplo.

Algumas casas ficaram alagadas com o temporal assim como carros que estavam estacionados em algumas ruas. A cidade está em estágio de observação mas nenhuma sirene foi acionada.

De acordo com a prefeitura equipes da Secretaria de Conservação estão nas ruas trabalhando nas áreas de alagamento e em ações de limpeza. Neste momento, equipes de emergência estão no Jardim Catarina. Equipes da Secretaria de Assistência Social também estão de prontidão para dar suporte aos moradores de áreas alagadas. De forma preventiva, foi aberto ponto de apoio na Escola Municipal Professor Aída Vieira de Souza, no Jardim Catarina, bairro bastante afetado pelas chuvas.