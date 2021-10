Chuva e muito frio atingem Niterói

A madrugada dessa quarta feira (20) foi de chuva intensa e muito frio. Fortes ventos com diferentes intensidades da chuva ainda marcam o início do dia.

Em Niterói muitas ruas estão alagadas e os motoristas e pedestres precisam de uma dose extra de paciência para encarar o deslocamento.

No cruzamento da Ruas Visconde do Uruguai com Saldanha Marinho, no Centro de Niterói, o trecho está completamente alagado. Meio fio ainda está escondido pela quantidade de água que não escoou.

O mesmo acontece com a Rua Doutor Borman que também está alagada. Pedestres precisam redobrar a atenção para não se molharem com a passagem dos veículos.

A previsão é que a chuva continue até quinta-feira (21), quando está prevista mínima de 18ºC e máxima de 20ºC. Na sexta-feira (22) e sábado (23) não deve chover. Mas no domingo, a chuva deve voltar na parte da tarde.