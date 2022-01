Chuva deve continuar a semana toda

Isis Chaby

A atuação do canal de umidade sobre a região Sudeste manteve o tempo chuvoso ao longo deste final de semana em Niterói e deixou a cidade em estado de atenção.

No centro de Niterói, as ruas ficaram com bolsões d’água em alguns pontos. O canal da avenida Ary Parreiras que passa por Icaraí, Vital Brazil e Santa Rosa estava acima do nível normal. Na praia de Icaraí, o mar estava com ressaca e a temperatura não passou dos 23º.

De acordo com o Climatempo, nesta terça-feira (11), a previsão é de sol com algumas nuvens, mas deve chover rápido durante o dia e à noite. Ao longo da semana, os guarda-chuvas farão parte do cenário da cidade. Estão previstas pancadas de chuva até sexta-feira à tarde. A máxima fica em torno de 32º, e a mínima 23º.