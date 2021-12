Chuva derruba oito casas em Araruama

Um temporal derrubou oito em Araruama, na Região dos Lagos. Foi no distrito de Iguabinha, na madrugada de segunda-feira e segundo a Defesa Civil, as casas foram construídas sem autorização das autoridades públicas.

As famílias desabrigadas estão sendo cadastradas pela Secretaria de Política Social. A Escola Municipal André Gomes dos Santos, em Novo Horizonte, funciona como abrigo emergencial.

Ainda por causa das chuvas, em Cabo Frio, também na Região dos Lagos, uma cratera se abriu no cruzamento entre as ruas 13 de novembro e José Bonifácio. Ninguém ficou ferido. Equipes da prefeitura trabalham no local.

Foto: Fala Araruama