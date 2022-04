Chuva deixa rastro de destruição no estado do Rio

As fortes chuvas que atingiram as regiões Metropolitana e dos Lagos, além da Baixada Fluminense, desde a noite de sexta-feira (1º) deixaram rastros de destruição. As cidades de Saquarema e Maricá estão entre as mais afetadas. Houve registro de desmoronamento de barreiras e também queda de pontes. Em Paraty, um desabamento deixou sete pessoas mortas.

Em Saquarema, uma ponte desabou na Estrada das Tábuas, no bairro de Bonsucesso, após não suportar o intenso volume de água. Também houve registro de queda de barreira na Rodovia RJ-106, altura da Serra do Mato Grosso. A estrada conecta as regiões Metropolitana e dos Lagos. Não foram divulgadas informações sobre possíveis vítimas e desabrigados.

Em Maricá, foi criado um cinturão de apoio envolvendo dez órgãos e abrigos emergenciais para ajudar as vítimas das enchentes, devido à forte chuva que atingiu o município, que segue em estágio de Alerta desde as 21h50 da noite de sexta-feira, A Defesa Civil do município registrou, até o momento, 217 ocorrências em 19 bairros, sendo 14 casos de deslizamentos e as regiões mais atingidas foram os bairros do Condado, Centro e Itapeba.

Equipes trabalham para reduzir impactos da chuvas em Maricá

Até a manhã deste sábado (2), dez pessoas foram atendidas nas unidades da rede municipal de saúde. O Hospital Municipal Conde Modesto Leal atendeu oito pessoas, sendo um homem eletrocutado que foi atendido e liberado sem gravidade. A UPA 24h de Inoã recebeu dois moradores com alteração na pressão arterial após terem suas casas atingidas pelas chuvas. Ambas foram atendidas e encaminhadas com quadro de saúde estável ao alojamento montado pela Prefeitura de Maricá. A Secretaria Municipal de Saúde segue acompanhando os casos relacionados às chuvas e prestando todo o apoio às vítimas com profissionais especializados.

Tragédia na Costa Verde

Em Paraty, o Governo Municipal informou que 7 casas foram atingidas por um deslizamento de terra na comunidade costeira da Ponta Negra. Sete pessoas de uma mesma família morreram e uma criança sobreviveu. Há outras quatro pessoas feridas, de outras famílias, mas sem gravidade.

A criança sobrevivente foi encaminhada para o hospital de Praia Brava. Equipes dos Bombeiros e da Defesa Civil estão no local apoiando as ações de resgate. No total, 22 bairros foram atingidos por alagamentos e outras ocorrências ligadas às chuvas. São 71 famílias desalojadas até o momento.

Fotos: Reprodução/Redes sociais e Divulgação/Prefeitura de Maricá