‘Chuva’ de filmes de Natal

Produção brasileira ganhou o top 3

Por Isis Chaby

Muitas pessoas não sabem, mas a Netflix possui uma categoria especial só para filmes de Natal. A partir do mês de novembro, a plataforma costuma lançar diversos filmes em sequência sobre a temática, o mais recente é ‘Scrooge: Um Conto de Natal’, disponível desde a última sexta-feira (2).

No streaming, os filmes de Natal dominaram o Top 10 filmes da plataforma, inclusive a produção brasileira ‘Um Natal Cheio de Graça’. Para ver a categoria especial com todos os filmes de Natal da Netflix, basta acessar: https://www.netflix.com/br/browse/genre/107093

A TRIBUNA separou uma lista com os lançamentos natalinos da plataforma:

Scrooge: Um Conto de Natal

Este desenho foi lançado nesta última sexta-feira (2). De acordo com a sinopse da Netflix “O pão-duro Ebenezer Scrooge tem uma última chance de aprender com o passado e mudar o futuro antes que a noite de Natal acabe”.

Trailer:

Um Natal Cheio de Graça

A produção brasileira está no Top 3 da plataforma atualmente e conta com a influenciadora digital Gkay (Gessica Kayane) e Sérgio Malheiros. No elenco, estão grandes nomes do audiovisual brasileiro, como Vera Fischer e Monique Alfradique.

Nesta comédia romântica, após descobrir a traição da namorada, Carlinhos conhece Graça, que finge ser seu novo par no Natal diante de sua família tradicional.

Trailer:

O Diário de Noel

Lançamento recente, o filme ‘O Diário de Noel’ logo conquistou espaço no Top 10 da Netflix. O romance natalino é baseado no best-seller homônimo e é dirigido por Charles Shyer com Justin Hartley, Barrett Doss. O longa acompanha um escritor que está de volta à casa onde passou a infância e conhece uma mulher em busca de respostas.

Trailer:

Um Milagre de Natal para Daisy

O filme natalino, que também já conquistou o top 10 da plataforma, promete emocionar a quem assiste. O romance fala sobre a designer de interiores Whitney, que é surpreendida quando descobre que seus novos clientes são um ex e a filha dele, que deseja ganhar uma mamãe de presente de Natal.

Anjo de Natal

Protagonizado pelo ator americano Chad Michael Murray (Gilmore Girls e One Tree Hill), o filme ‘Anjo de Natal’ se tornou um dos mais assistidos da Netflix. No longa, Ally não gosta muito do Natal, enquanto ama o seu trabalho como médica. Quando ela cancela os planos de Natal com o namorado para estar no hospital, é o fator decisivo para ele fazer uma pausa em seu relacionamento.

Trailer:

Até o Natal serão lançados novos filmes na Netflix, entre eles estão: Encomenda para o Natal (6/12), O Chefinho: Bônus de Natal (6/12), Eu Odeio Natal (7/12), Como Acabar com o Natal: o Chá de Bebê (8/12), Ele Acredita em Papai Noel! (14/12), Nevasca de Natal (16/12) e, por último, Natal Outra Vez? (20/12).